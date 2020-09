Justicia niega petición y los Efromovich permanecen arrestados por corrupción

El empresario brasileño Germán Efromovich. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Río de Janeiro, 3 sep (EFE).- La Justicia brasileña negó este jueves la petición de los accionistas de Avianca Holdings, los hermanos Germán y José Efromovich, de revocar la prisión domiciliaria que les fue impuesta por supuestos fraudes en contratos para la compra, venta y construcción de navíos en Brasil.

La jueza Gabriela Hardt, titular de la décima tercera sala del Tribunal Federal de Justicia de Curitiba, mantuvo la reclusión de los Efromovich por los "indicios fundamentados" de posibles actos de corrupción" de los hermanos.

Asimismo, por las cuentas que mantienen en el exterior que no han sido identificadas, lo que "evidencia la contemporaneidad que justifica la detención", alegó la jueza en su sentencia.

La jueza también recordó que "hay riesgo real de fuga" y consideró señalamientos de la Fiscalía que aseguraron que Germán Efromovich había mostrado intención de violar las medidas cautelares al no apartarse de la gestión de las empresas que controla.

Los hermanos fueron detenidos en Sao Paulo el pasado 19 de agosto en el marco de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia del país, por supuestos fraudes en contratos del astillero Ilha S.A.(Eisa), de su propiedad, con la estatal Transpetro, subsidiaria de Petrobras.

Desde entonces, los hermanos Efromovich cumplen prisión domiciliaria con vigilancia electrónica por los riesgos que implica para su salud la pandemia del coronavirus.

Asimismo, les fue prohibido salir del país, operar cuentas en el exterior o participar en cualquier acto societario o de gestión en las empresas que controlan.

En su petición, la defensa de los ejecutivos señaló que la prisión preventiva domiciliaria era una "medida excepcional" que debería revocarse porque los Efromovich no ofrecen riesgo de fuga y que los empresarios debían movilizarse para administrar sus negocios.

La Fiscalía acusa a los empresarios de haber cometido irregularidades en los procesos de licitación para la compra, venta y construcción de buques, además de haber pagado sobornos para altos ejecutivos de Transpetro a cambio de favorecimiento en los concursos.

Según las investigaciones, las irregularidades habrían causado perjuicios de cerca de 600 millones de reales (unos 113 millones de dólares) a las arcas públicas.

Los Efromovich también son socios de Avianca Holdings, la segunda aerolínea más grande de América Latina, que se encuentra en proceso de recuperación judicial.

Ni Avianca Holdings ni Ocean Air (nombre oficial de Avianca Brasil, que fue declarada en quiebra) se mencionan en la investigación.

Germán Efromovich también es propietario del conglomerado industrial Synergy Group y antiguo directivo de la aerolínea colombiana Avianca, de cuya junta fue destituido por no pagar un préstamo de 456 millones de dólares concedido por la aerolínea estadounidense United Airlines.