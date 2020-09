Irene Rosales "regaña" a Kiko Rivera por airear sus problemas económicos

16/08/2020 Irene Rosales, con la mascarilla obligatoria a causa del Covid, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Después de que Kiko Rivera confesase, a través de sus redes sociales, la complicada situación económica por la que atraviesa su familia a causa de la crisis del coronavirus, Irene Rosales ha decidido darle un pequeño tirón de orejas públicamente. La influencer y colaboradora, muy sincera, reprocha a su marido el hecho de que se cuente tantos detalles de su vida privada a sus seguidores, olvidándose que en este mundo virtual hay más personas de las que piensa.



Así, Irene que como la madraza que es, ha llevado a su hija Carlota a su primer día de clase, y no ha dudado en "regañar" al hijo de Isabel Pantoja por hablar de las dificultades económicas por las que están pasando. Sin embargo, y sin perder la sonrisa, la colaboradora de "Viva la vida" asegura que no se ha enfadado con su marido y confiesa que es una situación "muy complicada" para todo el mundo.



- CHANCE: Irene buenas tardes, qué tal. Ha comenzado el curso ya para la pequeña Carlota.



- IRENE: Ya ha comenzado. Muy contenta y muy segura, de momento. Estoy tranquila porque confío en el centro dónde está Carlota, tienen unas medidas maravillosas así que, de momento estoy tranquila, esperemos que se quede así la cosa. No hay peligro, todo con respeto y precaución, está todo bien.



- CH: Ana más adelante.



- IRENE: De Ana todavía no sabemos nada. No nos han dicho nada.



- CH: Te enfadaste un poquito con Kiko por el tema este de los detalles económicos que él da.



- IRENE: Me enfade, simplemente se lo comenté, ya está. Tampoco es que tuviésemos una bronca ni nada de eso.



- CH: El habla con toda la confianza del mundo.



- IRENE: Y se olvida de que realmente ahí hay mucha gente. Ese es el problema.



- CH: No estáis tan mal.



- IRENE: No, no, que va. Para nada fue nada malo.



- CH: Es una situación complicada para todo el mundo.



- IRENE: Por desgracia estamos viviendo algo muy duro pero seguro que sí, lo único que eso, mucha precaución y que respetemos las normas y todo. Es fundamental.



- CH: Kiko no para.



- IRENE: Kiko no para, está todo el día inventando.