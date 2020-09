Hidrógeno llega a EE.UU. y pone en peligro el reinado del gas

(Bloomberg) -- Tres plantas de energía planeadas en Nueva York, Virginia y Ohio probarán si el hidrógeno puede algún día reemplazar al gas natural en la generación eléctrica.

Las productoras de energía Danskammer Energy LLC, Balico LLC y EmberClear están pagando a Mitsubishi Power Americas Inc. más de US$3.000 millones por las instalaciones, que en conjunto generarán 3.284 megavatios de electricidad. Si bien las plantas inicialmente funcionarán solo con gas natural, eventualmente pasarán a quemar hidrógeno verde producido y almacenado en el sitio. Están diseñadas para facilitar el aumento del uso de hidrógeno a medida que sube la producción, dijo el director ejecutivo, Paul Browning.

El hidrógeno verde, producido al extraer el gas del agua utilizando electrolizadores impulsados por energía eólica y solar, se considera clave para eliminar las emisiones de carbono del sector industrial que ahora depende del gas natural como fuente de combustible y como materia prima.

Otros generadores eléctricos también están explorando la integración de hidrógeno verde en su producción de energía, en un esfuerzo por reducir las emisiones a medida que más estados establecen mandatos de energía renovable. En julio, la empresa de servicios públicos NextEra Energy Inc. anunció que operará una de sus plantas de energía de Florida, en parte con hidrógeno, utilizando energía solar para sacar el gas del agua.

“Es evidente que existe una oportunidad de cinco a diez años a partir de ahora para desplazar el último 10% de las emisiones de carbono del sector eléctrico mediante la fabricación de hidrógeno con energías renovables”, dijo Jim Robo, director ejecutivo de NextEra durante una llamada de ganancias en julio.

Mitsubishi anunció a principios de este año su primer proyecto de almacenamiento y energía de hidrógeno por US$1.900 millones en Utah que atenderá al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, y ha creado un diseño de planta de energía estándar que se está utilizando en los nuevos proyectos de EE.UU. Mientras que el proyecto de Los Ángeles se está construyendo para una empresa de servicios públicos municipal, los otros servirán a los mercados de energía competitivos en el Medio Oeste y la Costa Este, incluida PJM Interconnection, que opera la mayor planta eléctrica del país, y el Operador del sistema independiente de Nueva York.

La primera será la planta de 600 megavatios de Danskammer en Newburgh, Nueva York. El director ejecutivo de Danskammer, William Reid, dijo en un comunicado que el proyecto ayudaría al estado a cumplir sus objetivos climáticos. La planta de Balico en Virginia generará 1.600 megavatios, mientras que la instalación de EmberClear en Ohio tendrá una capacidad de 1.084 megavatios. EmberClear se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de otra planta que utiliza la tecnología de Mitsubishi en el este de Pensilvania, dijo el director ejecutivo Raj Suri en un comunicado.

Se espera que las plantas estén en servicio entre 2023 y 2025, y el hidrógeno se utilizará para sustituir el gas a medida que esté disponible.

“El cronograma será diferente para cada proyecto”, dijo Browning de Mitsubishi. “No estará impulsado por la tecnología, será impulsado por las necesidades de la red local”. La compañía está en conversaciones con otras empresas de servicios públicos y desarrolladores para construir más plantas preparadas para el hidrógeno, dijo.

Mitsubishi Power, con sede en Lake Mary, Florida, es una filial de propiedad total de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. en Tokio.

Nota Original:Hydrogen Power Plants Are Coming to U.S., Imperiling Gas’s Reign

©2020 Bloomberg L.P.