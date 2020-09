Google argumenta que reglas de UE podrían dañar a los usuarios

(Bloomberg) -- Google, que recientemente aumentó las tarifas publicitarias en el Reino Unido debido a un nuevo impuesto digital, advirtió que la nueva legislación de la Unión Europea podría terminar perjudicando a los usuarios.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, está lista para dar a conocer a finales de año una ley de servicios digitales que incluirá nuevas reglas para las “plataformas de acceso”, o poderosas empresas en línea con posiciones dominantes en el mercado que dificultan la competencia de los rivales.

Soluciones radicales como “decisiones que prohíban o exijan realizar cambios o mejoras a productos, que involucren inversiones a gran escala, podrían tener ramificaciones financieras significativas, y perjudicar a los usuarios”, dijo Google el jueves en una presentación ante la comisión.

El impacto de la regulación en los usuarios ya se ha visto en el Reino Unido, donde Google aumentó sus tarifas de publicidad en 2%, en respuesta al reciente impuesto a los servicios digitales del Gobierno.

El poder de mercado de Google ha sido el blanco de poderosos reguladores antimonopolio de la Unión Europea, lo que ha generado miles de millones de euros en multas. En primer lugar, la Unión Europea quiere implementar medidas que prevengan el abuso de las posiciones dominantes en el mercado por parte de las plataformas en línea, y ha invitado a la opinión pública a presentar sus comentarios a medida que redacta su propuesta legislativa.

La unidad de Alphabet Inc. dijo que las nuevas reglas no deberían discriminar a empresas en particular, y señaló que algunas empresas tienen posiciones dominantes en un mercado, pero no en otros.

La ley de servicios digitales de la Unión Europea incluirá medidas que buscarán otorgar a las plataformas en línea más responsabilidad por las publicaciones de los usuarios, incluido el discurso violento y que incita al odio. Google dijo que agradecería la claridad legal en el área, pero que los servicios no deberían ser responsables sin antes estar informados del contenido ilegal para que puedan eliminarlo o deshabilitar el acceso a la publicación.

