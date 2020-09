García elimina a Pliskova, la número uno; Osaka impresiona con su juego

En la imagen la francesa Caroline García. EFE /EPA /JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 2 sep (EFE).- La francesa Caroline García, número 50 del mundo, se convirtió en la figura de la tercera jornada del Abierto de Estados Unidos al vencer a la checa Karolina Pliskova, cabeza de serie número uno, a la que eliminó en la segunda ronda al vencerla por 6-1 y 7-6 (2).

La victoria permitió a García pasar por cuarta vez a la tercera ronda del torneo en ocho participaciones y ponerse en ventaja de 4-3 ante Pliskova.

Con una estrategia de juego agresivo, García, de 26 años, no esperó a que Pliskova cometiese el error, sino que la forzó a que lo hiciese y la obligó a salirse del fondo de la pista.

Ahí estuvo la clave de la victoria, especialmente en la primera manga, cuando García arrolló a Pliskova, de 28 años, que perdió por completo la concentración.

Pero cuando la recuperó, en la segunda, se encontró con una adversaria fuerte mental y físicamente, que supo encontrar la manera de que la finalista de este Abierto en el 2016 no pudiera conseguir los tantos decisivos con su saque.

Eso forzó el 'tie-break', en el que García no cedió su saque y consiguió los tantos decisivos tras 1 hora y 33 minutos de acción en la pista Louis Armstrong.

García tuvo 30 golpes ganadores y tres quiebres al servicio de Pliskova.

"Son las mejores jugadoras, así que si esperas el error, nunca sucederá", declaró García a los periodistas.

"Si dejas que Pliskova se relaje y tome tu servicio, nunca vas a hacer una devolución, y luego son 6-4, 6-4 y terminas en una hora"

García dijo que la clave del partido estuvo en que "la metí en problemas, eso es lo que me gustó y fue un gran desafío para mí. Lo hice bien en este desafío y puedo tomar la felicidad por ello, y ahora estoy detrás de otro".

La rival de García en la tercera ronda será la estadounidense Jennifer Brady, vigésimo octava cabeza de serie, que también ganó con facilidad por 6-1 y 6-2 a su compatriota Catherine Bellis.

Quien cerró la jornada femenina fue la japonesa Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, y lo hizo con un triunfo cómodo por 6-1 y 6-2 ante la italiana Camila Giorgi para instalarse en la tercera ronda.

Osaka, de 22 años, ganadora del Abierto en el 2018, mostró en todo momento la gran diferencia de nivel ante Giorgi, 74 del mundo, y en 1 hora y 10 minutos aseguró la victoria.

Giorgi cometió 24 errores no forzados por apenas 15 golpes ganadores y nunca pudo romper el saque a Osaka en las dos oportunidades que dispuso.

Por el contrario, Osaka ganó cuatro quiebres de servicio de los siete que tuvo a lo largo del duelo.

La exnúmero 1 del mundo acabó con 14 golpes ganadores y 11 errores no forzados después de haber subido apenas 3 veces a la red y logró 2 tantos.

Su saque fue consistente, con 4 'aces' y 2 dobles faltas, al contrario de Georgi, que tuvo 2 y 4, respectivamente.

La rival de Osaka en tercera ronda será la ucraniana Marta Kostyuk, 137 del mundo, que eliminó a la letona Anastasija Sevastova, trigésima primera cabeza de serie.

Será el primer duelo entre ambas en el circuito de la WTA.

En otros resultados de la competición individual femenina, las favoritas encabezadas por la croata Petra Martic (8), la estonia Anet Kontaveit (14) y la alemana Angelique Kerber (17) también lograron el pase a la tercera ronda.

La sorpresa la dio la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, que arrolló por 6-1 y 6-2 a la checa Marketa Vondrousova, duodécima cabeza de serie.