Fútbol/Selección.- Crónica del Alemania - España, 1-1

España regresa con fe para empatar a Alemania



Un gol de Gayá en el 96' salva el 1-1 en el inicio de la Liga de Naciones



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol volvió al césped este jueves con un empate (1-1) ante Alemania en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, gracias a un gol de Gayá en el minuto 96, como inicio de la Liga de Naciones dentro del Grupo 4 de la mayor división, un regreso un tanto de pretemporada con falta de ritmo y acierto en el renovado equipo de Luis Enrique.



Gayá remató con la pierna en área pequeña un toque de cabeza de Rodrigo tras el centro de Ferran desde la línea de fondo. Se cumplían ya dos minutos más que el descuento de cuatro, pero España logró salvar un empate de los que alimentan, por fe y épica, más a un equipo nuevo. Además, 'La Roja' sujeta a los alemanes con un punto cada uno, y liderato para Ucrania, que venció a Suiza (2-1).



En el regreso de la selección desde el pasado mes de noviembre jugaron su primer partido con la absoluta Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino y Óscar Rodríguez. Así está el combinado de Luis Enrique, también en una especie de debut ya que no había dirigido desde recuperar su sitio en noviembre, aún con mucho que definir de cara a la Eurocopa que se aplazó a 2021.



España tuvo ocasiones, en especial por medio de Rodrigo, y mandó durante muchos minutos, pero ni mucho menos brilló en ese control del balón, ni fue mejor que Alemania. Los de Löw atacaron con más decisión y orden y en el minuto 51 Werner hizo el tanto que mandó hasta más allá del descuento, donde Gayá salvó el empate.



El loco calendario como consecuencia del parón por el coronavirus trajo como primer partido de una nueva temporada casi en agosto un Alemania-España. A pesar de no estar en el mejor nivel físico, además de tener muchas caras nuevas alrededor, España se tomó el partido con lo serio de su cartel para al menos no rendirse.



Alemania comenzó con la intención de presionar y a España no se le había olvidado jugar. Sacó bien el balón, sin perderlo al menos, pero sin llegar a la otra portería. Los de Löw defendían con cinco cuando tocaba, un muro de difícil paso. Rodrigo perdonó un descuido rival y De Gea detuvo las opciones de Kehrer y Sané. El debate del portero no saldrá esta vez en una buena noche para el del United.



El madridista Kroos repartió el juego alemán mientras que Thiago, campeón de la Champions hace 10 días con el Bayern, lo hizo en 'La Roja'. El primer acercamiento español fue a balón parado, con una jugada de pizarra le cayó a Busquets. El remate del centrocampista no fue bueno, pero a partir de ahí España adelantó la presión.



GAYÁ, PROTAGONISTA PARA ESPAÑA



Así comenzó a llegar más, con Fabián sumando efectivos al ataque, pero el balón le caída de nuevo a un Rodrigo desacertado. España llegó mejor al descanso y fue Alemania quien golpeó en la reanudación por medio de Werner. El nuevo ariete del Chelsea sí estuvo fino buscando el hueco en la frontal, en la jugada de tiralíneas con Gundogan y Gosens para hacer el 1-0.



Una jugada parecida tuvo Rodrigo, que se revolvió delante del área pero con disparo alto por poco. El duelo de delanteros siguió con una buena parada de De Gea. La entrada de Ansu Fati no dejó mucho desborde del culé, con una Alemania que se supo defender bien. En el ataque posicional, a España le faltó un punto de velocidad y un último pase dañino que insistió en buscar.



En el largo descuento, Ansu Fati hizo el empate pero el colegiado lo anuló por una falta de Sergio Ramos, en ataque ya desde hacía rato. Tuvo otra más España en un balón colgado y Gayá lo remató a puerta, para bendecir tanto regreso y debut y confiar en un triunfo ante Ucrania el domingo en el Di Stéfano de Madrid, para tener el control de la liguilla.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ALEMANIA, 1 - ESPAÑA, 1. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ALEMANIA: Trapp; Kehrer, Sule, Emre Çan, Gosens; Rudiger, Kroos, Gundogan (Serdar, min.74), Draxler, Sané (Matthias Ginter, min.62); Werner (Koch, min.90+).



ESPAÑA: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gayá; Busquets (Mikel Merino, min.57), Thiago, Fabián (Óscar, min.80); Jesús Navas (Ansu Fati, min.46), Ferran Torres y Rodrigo.



--GOLES:



1 - 0, min.51, Werner.



1 - 1, min.96, Gayá.



--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).



--ESTADIO: Mercedes-Benz Arena.