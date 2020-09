Fútbol/Liga Naciones.- (Crónica) Gales gana en Finlandia con un Bale intrascendente

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La selección de Gales debutó con victoria en la Liga de Naciones 2020-21 gracias a un gol de Kieffer Moore a diez minutos del final ante Finlandia (0-1) en un partido celebrado en el Olympiastadion, sin peso ni relevancia del madridista Gareth Bale.



El jugador de Cardiff, que sólo pudo jugar 45 minutos, recibió todos los focos tras sus declaraciones un día antes sobre su futuro, en las cuales acusaba al Real Madrid de no dejarle salir. "Me lo están poniendo muy difícil, mi futuro está en sus manos", indicó el británico.



Bale no estuvo a su mejor nivel en la vuelta a los terrenos de juego y lo notó al tener que detenerse en varias ocasiones por aparentes dolores en la rodilla. Gales venció por la mínima y lidera el grupo 4 de la Liga B tras el empate entre Bulgaria e Irlanda.



Además, en la Liga A, Ucrania, el próximo rival de la selección española, derrotó a Suiza (2-1) en un duelo con muchas alternativas. Los pupilos del mítico Andrey Shevchenko se adelantaron por mediación de Yarmolenko, sufrieron el empate en botas de Seferovic, el ex de la Real Sociedad, y voltearon el luminoso con un tanto de Tymchyk.



En otros encuentros, Turquía perdó en casa ante Hungría; Rusia venció a Serbia por 3-1 con protagonismo del bigoleador Dzyuba; la Eslovenia de Oblak empató sin goles ante la Grecia de Siovas, ambos disputaron los 90 minutos, y Andorra rascó un punto (0-0) ante Letonia en el primer partido oficial de selecciones tras la pandemia del coronavirus.