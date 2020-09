Fórmula 1/GP Italia.- (Previa) Mercedes busca recuperar su dominio en el 'templo de la velocidad'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La escudería Mercedes tratará de continuar con su autoritario dominio en el Mundial de Fórmula 1 en la octava cita del calendario, el Gran Premio de Italia, una de las pocas carreras que se le escaparon el año pasado y en la que Carlos Sainz (McLaren) tratará de brillar y dejar atrás un nuevo infortunio.



El inglés Lewis Hamilton ya tiene muy bien encarrilado su séptimo título mundial y aventaja en 47 puntos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y en 50 a su compañero en las 'flechas negras', Valtteri Bottas, gracias a solventar el susto de Silverstone con dos triunfos seguidos.



Verstappen aprovechó los problemas de neumáticos de los dos Mercedes y una gran estrategia para imponerse en la segunda cita que acogió el trazado inglés, pero para el campeonato fue un espejismo porque ni en Montmeló ni el pasado domingo en Spa-Francorchamps, se pudo acercar a los grandes dominadores de las últimas temporadas y que sólo abren opciones si media la mecánica de por medio.



Ahora, además, llegan a un circuito que han dominado en los últimos años y que es conocido como el 'templo de la velocidad' gracias a sus largas rectas y rápidas curvas, una ventaja más para los monoplazas de la escudería alemana. También se verán favorecidos porque Ferrari está de capa caída y no estará, salvo milagro de última hora, entre los punteros en su primera carrera de 'casa'.



Y es que si la 'Scuderia' estuviese a buen nivel podría intentar tutear a Hamilton y Bottas como ya hiciese en 2019 cuando Charles Leclerc se impuso, entonces por delante del finlandés y en un momento donde los 'bólidos rojos' fueron superiores tras haber triunfado también en Spa.



El éxito del monegasco frenó entonces la impecable racha que arrastraba Mercedes en Monza, donde había sido imbatible desde 2014, con cuatro victorias de Hamilton y una de Nico Rosberg. El de Stevenage tiene un total de cinco triunfos y de sumar otro más este domingo será el máss laureado de la cita, desempatando con Michael Schumacher, del que se quedaría además a uno de los 91 globales que posee el 'Kaiser'.



SAINZ, DE NUEVO A RESARCIRSE



Sin embargo, pese a las condiciones del trazado y el actual rendimiento de las 'flechas negras', su favoritismo podría ser algo menor por la prohibición del conocido 'modo fiesta', el mapa de motor que más potencia proporciona y que podría reducir las diferencias principalmente en la calificación.



Esto puede abrir las opciones de Red Bull, actualmente el único equipo que intenta meter miedo a la escudería de Toto Wolff. Tras salir fortalecido de las dos carreras de Silverstone, Verstappen volvió a su posición más 'habitual', tercero, y ahora tratará de defender su segunda posición en el campeonato en un trazado donde nunca ha subido al podio, penalizado por la falta de potencia del motor Honda, pero ahora parece que ese déficit ya no es tan grande y buscará plantar 'batalla'.



Por su parte, el piloto español Carlos Sainz (McLaren) también querrá brillar en Monza y recuperar una sonrisa que en esta campaña no está apareciendo demasiado por los problemas con su monoplaza, los últimos el pasado domingo en Spa, su circuito favorito.



Tras iniciar el Mundial con una gran actuación en Austria, donde se le pudo escapar el podio, no volvió a quedar feliz hasta el Gran Premio de España donde terminó sexto, un refuerzo anímico de cara a Bélgica donde, después de una buena calificación, ni siquiera pudo correr el domingo por un problema en el motor de su 'MCL35'.



El año pasado, Sainz demostró un buen nivel en el circuito italiano, con una buena calificación el sábado (séptimo), pero una tuerca mal puesta en uno de sus neumáticos tiró por tierra su carrera cuando marchaba sexto y tenía opciones de puntuar, algo que sólo ha logrado en 2018 al volante de un Renault (octavo).



Como contraste está su compañero, Lando Norris, que casi le dobla en puntos (45 por 23), gracias en buena medida a que se ha librado de problemas. El equipo de Woking necesita a ambos para pelear por el podio en el Mundial de Constructores y por codearse con una zona media de la parrilla donde Racing Point y un Renault al alza son los rivales, y habrá que ver si Ferrari. No lo será en principio Williams, noticia por el adiós de Claire Williams tras la carrera, punto y final a un ilustre apellido en la F-1.



Además, por primera vez desde que comenzó la temporada, se permitirá la entrada a una cantidad muy limitada de aficionados a Monza. Cerca de 250 médicos y enfermeras han sido invitados por Ferrari como "un honor simbólico por su coraje, sentido del deber y altruismo como trabajadores de primera línea en la lucha contra la COVID-19".



--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE ITALIA.



-Viernes.



Primera sesión de libres 11.00 - 12.30.



Segunda sesión de libres 15.00 - 16.30.



-Sábado.



Tercera sesión de libres 12.00 - 13.00.



Sesión de calificación 15.00 - 16.00.



-Domingo.



Carrera 15.10.