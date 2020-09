Fórmula 1.- Luca di Montezemolo: "Vettel necesita en Ferrari un entorno que le apoye, defienda y proteja"

MONZA (ITALIA), 3 (dpa/EP)



Luca di Montezemolo, expresidente de Ferrari, se mostró crítico con el trato que la escudería italiana está dando al piloto alemán Sebastian Vettel y recalcó que el tetracampeón mundial necesita principalmente "un entorno que le apoye, defienda y proteja".



"Sebastian, como Michael Schumacher, necesita sentirse en casa. Necesita, como Michael, un entorno que le apoye, que le defienda y que le proteja de todo. Este fue el caso de Michael con Jean Todt y lo que yo hice con Niki Lauda en mis comienzos", dijo Montezemolo al canal alemán 'RTL'.



Vettel, de 33 años, abandonará Ferrari al final de esta temporada tras seis años donde no ha podido brillar como con Red Bull. A diferencia de su compatriota e ídolo Michael Schumacher, quien ganó cinco títulos mundiales con Montezemolo al frente, lo hará sin alzarse con ningún campeonato y su futuro en la parrilla es todavía incierto.



Sin embargo, para quien fuera el presidente del 'Cavallino Rampante' desde 1991 a 2014, el alemán "nunca ha causado ningún problema, siempre ha trabajado en equipo". "Consiguió victorias que otros no habrían conseguido, en un coche que no siempre era competitivo", comentó.



Lo que sí criticó Montezemolo fue la forma en la que se produjo la ruptura entre ambas partes. "No me gustó nada el momento y la forma en que se dio la separación de 'Seb'. En todos los aspectos de la vida se dan cambios, pero se trata de las formas", sentenció.