Fidel Albiac manda un besito cuando le preguntamos qué le ha parecido a Rocío Carrasco la defensa de Teresa Campos

Rocío Carrasco mantiene un mutismo mediático y, pase lo que pase, es casi imposible sacarle alguna declaración. Protagonista involuntaria de diversas polémicas relacionadas con su familia - bien sea por su nula relación con sus hijos Rocío y David Flores, por las críticas de su ex marido Antonio David o por sus enfrentamientos con el clan Mohedano - la colaboradora permanece desaparecida desde la emisión del "Hormigas Blancas" dedicado a su madre, Rocío Jurado.



Sin embargo, al que sí que hemos podido ver ha sido a su marido y máximo apoyo, Fidel Albiac. El sevillano ha aprovechado para hacer unos recados en un centro comercial cercano a su domicilio y hemos podido preguntarle qué les ha parecido la defensa que María Teresa Campos hizo de Rociíto pidiendo para ella justicia divina a la propia Rocío Jurado para que por fin levante cabeza.



Muy discreto y sin perder la calma, Fidel hace oídos sordos a las preguntas y guarda silencio. Y es que no hay manera de que nos cuente cómo se encuentra Rocío tras el programa ni qué piensan sobre las declaraciones de Teresa Campos, que para su mujer es como una segunda madre. Sin embargo, sí decide mandar "un besito" como respuesta a la justicia divina que pide la veterana colaboradora. ¡Dale al play y no te pierdas este momento, cuanto menos, curioso!