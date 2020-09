Facebook veta a un político indio del gubernamental BJP por incitar al odio

Imagen del rótulo iluminado de la compañía Facebook. EFE/ Mauritz Antin/Archivo

Nueva Delhi, 3 sep (EFE).- Un político del partido gubernamental indio BJP, acusado de haber publicado mensajes de odio en su cuenta de Facebook, fue vetado este jueves por la compañía estadounidense, que está inmersa en una profunda polémica en la India por haber supuestamente permitido la difusión de estos mensajes.

El político T. Raja Singh, parlamentario del estado meridional indio de Telangana por el BJP, había sido señalado por publicar contenido "divisorio".

"Hemos vetado a T. Raja Singh en Facebook por violar nuestra política, que prohíbe a aquellos que promueven o se involucran en actos de violencia y odio tener presencia en nuestra plataforma", informó un portavoz del gigante estadounidense en un comunicado.

La decisión, que se hizo efectiva este jueves, proviene de un "proceso para evaluar a los posibles infractores", que la compañía calificó de "extenso". "Es lo que nos llevó a nuestra decisión de eliminar su cuenta", añadió el comunicado.

Este veto tiene lugar un día después de que, según recogían los medios locales, un panel parlamentario interrogara a puerta cerrada a varios empleados de la compañía sobre los supuestos favoritismos y permisividad con los mensajes de odio de los políticos del BJP.

La polémica contra Facebook en la nación asiática estalló el pasado 14 de agosto, cuando un artículo del diario "The Wall Street Journal" aseguró que Facebook había ignorado "contenido divisorio" y "discursos de odio" publicados por líderes del BJP.

El artículo afirmaba que la jefa de políticas de la compañía en la India, Ankhi Das, "se opuso a la aplicación de las reglas del discurso de odio" en mensajes de miembros del BJP "señalados internamente por promover o participar en la violencia".

Según el diario, "algunos empleados alegaron favoritismo hacia el partido gobernante" y Das pasó por alto esos mensajes de miembros del BJP porque eliminarlos "dañaría las perspectivas comerciales de la empresa en el país".

Entre estos mensajes se encontraban los del legislador de Telangana T. Raja Singh, si bien él mismo se distanció de las acusaciones al asegurar en su cuenta de Twitter que "muchas páginas de Facebook" usaban su nombre y que, ya que no poseía una cuenta oficial, no era "responsable de ninguna de sus publicaciones".

Tras conocer ahora la decisión de Facebook de vetarle permanentemente, volvió a abordar el asunto y a negar de nuevo las acusaciones.

"He recibido noticias a través de los medios de comunicación de que me han prohibido en Facebook por mis llamados discursos controvertidos. Me gustaría aclarar que no uso (la red social) desde abril de 2019. Entonces, vetarme no tiene sentido", explicó en su cuenta de Twitter.

La India cuenta con 290 millones de usuarios de Facebook y está en cabeza en número de seguidores, según datos de julio del portal de estadísticas Statista mientras que Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 190 millones de usuarios.