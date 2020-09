Facebook bloqueará los mensajes políticos antes de las elecciones en EE.UU.

La popular red también pretende ampliar su "trabajo con funcionarios electorales para eliminar la desinformación sobre la votación". EFE/ Julien De Rosa/Archivo

Washington, 3 sep (EFE).- Facebook prohibirá la publicación de todos los anuncios y mensajes políticos nuevos en sus páginas desde una semana antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, anunció hoy el fundador de esta red social, Mark Zuckerberg.

"Vamos a bloquear cualquier nuevo anuncio político y dejar de publicar avisos durante la última semana de la campaña (electoral en EEUU). Es importante que las campañas se puedan desarrollar, y creo que para que no se produzca un mal discurso, es mejor no añadir más discurso", señala Zuckerberg en un largo mensaje en la red que fundó.

La popular red también pretende ampliar su "trabajo con funcionarios electorales para eliminar la desinformación sobre la votación".

"Ya nos comprometimos a asociarnos con las autoridades electorales estatales para identificar y eliminar las falsas reclamaciones sobre las condiciones de votación en las últimas 72 horas de la campaña, pero dado que estas elecciones incluirán grandes cantidades de votación anticipada, estamos extendiendo ese período para comenzar ahora y continuar con esta labor hasta que tengamos un resultado definitivo" de los comicios, explica Zuckerberg.

Reconoce que "estas elecciones no van a ser como siempre. Todos tenemos la responsabilidad de proteger nuestra democracia. Eso significa ayudar a la gente a registrarse y votar, aclarar la confusión sobre cómo funcionará esta elección, y tomar medidas para reducir las posibilidades de violencia y disturbios".

Las presidenciales estadounidenses, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre, enfrentarán al republicano Donald Trump, que opta a la reelección, y al demócrata Joe Biden, y se prevé que su celebración esté condicionada por la pandemia del coronavirus, dado que EE.UU. es el país del mundo más afectado por la covid-19.

Las autoridades prevén además un considerable aumento del voto por correo, algo que Trump considera que puede prestarse a irregularidades y perjudicarle.

"Faltan apenas dos meses para la celebración de las elecciones de EE.UU. y con la covid-19 afectando a comunidades de todo el país, me preocupan los desafíos que la gente podría enfrentar al votar", incide el responsable de Facebook.

"También me preocupa que con nuestra nación tan dividida y dado que los resultados de las elecciones podrían conocerse en días o en semanas al ralentizarse el recuento, podría haber un mayor riesgo de disturbios civiles en todo el país", subraya.

Por ello, "vamos a reducir el riesgo de desinformación y el contenido dañino que se haga viral limitando el reenvío de mensajes a través de Messenger".

Aún así, se podrá "compartir información sobre las elecciones, pero limitaremos el número de chats a los que puedes enviar un mensaje al mismo tiempo. Ya hemos implementado esto en WhatsApp durante periodos sensibles y hemos encontrado que es un método eficaz para evitar que la desinformación se propague en muchos países", precisa Zuckerberg.

Recuerda igualmente que en los anteriores comicios comprobaron que existían esfuerzos coordinados en línea por parte de gobiernos e individuos extranjeros para interferir "en nuestras elecciones. Esta amenaza no ha desaparecido".

Esta semana Facebook ha eliminado una red de 13 cuentas y 2 páginas "que intentaban engañar a los estadounidenses y amplificar la división. Hemos invertido mucho en nuestros sistemas de seguridad y ahora tenemos algunos de los equipos y sistemas más sofisticados del mundo para prevenir estos ataques", asegura.