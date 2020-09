Exjuez brasileño de la CorteIDH apelará sentencia por amenazas a su exesposa

El jurista brasileño Roberto Caldas, quien integró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Brasilia, 2 sep (EFE).- La defensa del jurista brasileño Roberto Caldas, quien integró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), anunció este miércoles que apelará a una sentencia que le halló culpable de amenazas a su excompañera sentimental.

Caldas fue condenado la víspera a 5 meses y 23 días de prisión, aunque el tribunal aclaró que en suspenso durante dos años pues los cargos fueron considerados "leves", por un asunto que, en mayo de 2018, le llevó a renunciar a su mandato como juez de la CorteIDH para dedicarse a su defensa.

Los abogados del jurista explicaron que, por tratarse de lo que la ley califica de "contravención" y no "crimen", no será obligado a cumplir en prisión una pena, que, según fuentes judiciales, si fuera confirmada por una instancia superior sería convertida en prestación de servicios a la comunidad.

Caldas fue acusado por diversos delitos de maltratos, amenazas y violencia doméstica por Michell Marys, con quien mantuvo una "unión estable" durante trece años, aunque la mayoría de los cargos fueron rechazados.

En la denuncia, Marys presentó ante la Justicia grabaciones de audio de discusiones de la pareja en las que se escuchan diferentes insultos y se insinúan agresiones físicas.

En la época, la defensa de Caldas alegó que el hecho de que la exesposa grabara las conversaciones a lo largo de 6 años demostraba "una relación enfermiza por su parte", y dijo que las ofensas son injustificables, aunque su cliente negaba "perentoriamente cualquier agresión física".

Once de los cargos presentados por los abogados de Marys fueron rechazados por el tribunal, que finalmente halló a Caldas culpable de amenazas e intentos de humillación ilegales.

"Roberto Caldas confía en la Justicia para revisar la sentencia", que ha recibido con "serenidad" pero frente a la cual se propone "recurrir", dice una nota divulgada por los abogados del jurista.

Caldas representaba a Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la OEA con sede en Costa Rica y que juzga denuncias sobre asuntos humanitarios y de defensa de las minorías.

Fue postulado por el Gobierno brasileño en 2011 y la OEA lo eligió en 2012 para un mandato que comenzó en 2013 y debía concluir a finales de 2018. Caldas presidió la Corte entre 2016 y 2017.

El magistrado desarrolló toda su carrera en las áreas de derechos humanos, laboral y de combate al trabajo esclavo y fue miembro de la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de Brasil entre 2006 y 2012, período en que también integró el Consejo de Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.