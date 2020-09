Excarcelaciones de opositores tras indultos de Maduro continúan en Venezuela

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 2 sep (EFE).- Las excarcelaciones de opositores continuaron este miércoles en Venezuela, luego de la medida de gracia que otorgara el lunes el presidente Nicolás Maduro a 110 personas, de las cuales 50 estaban encarceladas, y el número de liberados ya asciende a 37, de acuerdo con los cómputos de la ONG Foro Penal.

Hoy, 13 personas dejaron los calabozos y se sumaron a los primeros 10 liberados del lunes y 14 de ayer, y otros 11 se mantienen en arresto domiciliario hasta recibir la notificación que dé por finalizada su condena, de modo que sólo dos continúan en centros de reclusión.

"Gracias a Dios, a Santo Cristo de la Grita, a mi Nazareno, a tantos ángeles y querubines que han estado conmigo, con mi familia", dijo al dejar las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) la opositora Maury Carrero, detenida el pasado 2 de abril tras un allanamiento a su vivienda en Caracas.

Trabajaba en el despacho del líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, y fue acusada de asociación para delinquir y ocultamiento de armas de fuego.

"Gracias a Dios estoy afuera, estoy con un gozo que me cabe en el pecho", añadió Carrero.

SE ESPERAN MÁS LIBERACIONES

Su liberación fue la única con resonancia mediática este miércoles en Venezuela, luego del revuelo de las primeras excarcelaciones del lunes y el martes.

Los indultos, que Maduro ha defendido como una "medida política", favorecieron también a otras 60 personas que se encontraban exiliadas, asiladas o eran reclamadas por la justicia, o diputados a los que se les había allanado la inmunidad.

El Foro Penal dijo hoy que se esperan las excarcelaciones de esas 11 personas, un dato que sugiere que aún hay presencia policial en sus casas y que no han recibido boletas de excarcelación, por lo que no podrían salir de sus casas hasta concretar el proceso.

Además, se esperan las liberaciones de dos personas más, una de ellas recluida en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.

"ÓRDENES DE ARRIBA"

Esta misma jornada, el Foro Penal divulgó los detalles de la reclusión de algunos de los indultados, como el de la ciudadana española Antonia Turbay.

La mujer, que tenía boleta de excarcelación desde el pasado 26 de julio, relató que en varias ocasiones la alertaron de que no la liberaban por "órdenes de arriba", y aseveró que su experiencia en prisión fue "muy dura", pese a que, aseguró, la lectura y la oración aliviaron sus penurias.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, cuestionó que Turbay haya recibido un indulto cuando hacía semanas que un tribunal había ordenado su liberación, una acción que valoró como la desestimación de los cargos.

"Lo que había que darte era la libertad, porque tú ya la tenías, tú tenías la libertad otorgada por un tribunal", insistió en una conversación virtual con la mujer.

Turbay, abogada y madre de 2 hijos, fue arrestada el 27 de junio de 2019 por funcionarios del Sebin en su casa de Caracas, acusada de ayudar a fugarse a su vecino el excomisario de Policía Iván Simonovis.

Dejó los calabozos de El Helicoide, una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la noche del lunes.

MEDIACIÓN OPOSITORA

El opositor y dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles -que el martes señaló haber hecho gestiones para los indultos-, dijo hoy que hablará "con el que sea para lograr la libertad" de los llamados presos políticos.

"Lo voy a hacer (...), eso es lo que hacemos los políticos, eso es lo que uno tiene que hacer", insistió durante un mensaje difundido a través de sus redes sociales, y en el que también dijo haber sido castigado por un sector de la oposición por este papel.

"Me estaban disparando (en las redes)", añadió.

El martes, el canciller turco, Mevlüt Çavusoglu, que visitó Venezuela a mediados de agosto, publicó en su cuenta de Twitter que sigue "con satisfacción evolución del diálogo positivo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela" que, según afirmó, también fue "debido a los esfuerzos de su país en coordinación con la Unión Europea (UE)".

Un medio polaco, del que se hizo eco el propio Guaidó, señaló que el diplomático se había reunido con Capriles y el también opositor Stalin González, quien fue vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en 2019.

Pero Capriles dijo que sólo sostuvo "una llamada de teléfono" con Çavusoglu, y por la iniciativa del diplomático.

González, entretanto, señaló en Twitter que intentará "las veces que sea necesario encontrar una solución a la crisis" que atraviesa Venezuela hace más de un lustro.

"La política se trata de ayudar a la gente. Si una negociación evita que este conflicto escale y sea más doloroso para los venezolanos, lo haré las veces que sea oportuno", apuntó.