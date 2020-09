Empieza a cerrarse la brecha salarial entre mujeres y hombres

(Bloomberg) -- A las mujeres se les está empezando a pagar casi tanto como a los hombres, según muestra un informe publicado el 2 de septiembre.

Los avances en el cierre de la brecha salarial son más evidentes cuando se enfocan en los empleados que aceptan nuevos puestos, de acuerdo con el índice New Hires Quality del Instituto Upjohn para la Investigación del Empleo en Michigan. Los datos, que miden los ingresos de las personas que aceptan nuevos trabajos cada mes, indican que las mujeres recién contratadas ganaban alrededor de 96% de lo que ganaban los hombres en julio.

Los datos de Brad Hershbein, economista del Upjohn Institute, respaldan en gran medida un artículo de investigación de Rakesh Kochhar en Pew Research Center a principios de este año, el cual mostraba que el salario medio por hora de las mujeres aumentó 45% entre 1980 y 2018, en comparación con 14% para los hombres.

Los empleadores que buscan fuertes habilidades sociales van detrás de las mujeres, encontró Kockhar, mientras que Hershbein atribuyó los aumentos salariales de las mujeres en parte al nivel educativo. Aproximadamente el 23% de los hombres nuevos contratados este año tenían un título universitario, en comparación con más del 29% de las mujeres.

Visto de otra manera, los hombres ahora representan el 51% de la masa salarial total, en comparación con el 55% hace una década.

Nota Original:Women Closing the Pay Gap With Men, at Least When Newly Hired

©2020 Bloomberg L.P.