El uruguayo Siboldi celebra el liderato de Cruz Azul pero tiene otro objetivo

México, 3 sep (EFE).- El entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi celebró este jueves la campaña que tiene al Cruz Azul como líder del torneo Apertura mexicano, con 16 puntos de 21 posibles, pero aclaró que "el objetivo es ser campeón" y, hasta ahora, "no se ha logrado nada".

"Estamos disfrutando el viaje, ir partido a partido. No se ha logrado nada", declaró Siboldi.

Con cinco victorias, un empate y una derrota, los Azules de Siboldi lideran al cabo de 7 jornadas y, aunque el técnico admitió tener un buen ambiente en el vestuario, aclaró que no han dejado de lado la responsabilidad en pos del objetivo máximo.

"Es un equipo trabajador, humilde, con autocrítica. Se ve buen ambiente, pero no dejamos de lado la responsabilidad. El objetivo es ser campeón", insistió.

A pesar de ser uno de los cuatro conjuntos más emblemáticos del fútbol mexicano, Cruz Azul lleva casi 23 años sin conquistar un título de Liga.

"Estar de líderes es una motivación extra, un premio por el trabajo, pero somos conscientes de que el liderato no da el campeonato, lo da ganar la final", agregó.

El próximo sábado Cruz Azul visitará al Atlas, colista del torneo.

"Yo creo que Atlas tiene menos puntos de los que merece, ha jugado buenos partidos, aunque ha tenido altibajos. Vamos a enfrentarnos al mejor Atlas y si dejamos de hacer lo nuestro nos pueden ganar", reconoció.

Siboldi reveló que la explicación de la armonía en el funcionamiento de Cruz Azul parte del buen ambiente en los vestuarios, a lo cual le ha dado prioridad.

"El vestuario es fundamental, ahí se sientan las bases. Le damos libertad y tranquilidad a los jugadores para que estén tranquilos y puedan expresarse; la preocupación no son solo los 11 que juegan, sino los que están en la banca, las tribunas o se van a la sub'20 para estar el ritmo", concluyó.