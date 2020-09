El Obispado de Córdoba constituye una Comisión de Ecología Integral para secundar las enseñanzas del Papa en este ámbito

09/06/2020 El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, durante la rueda de prensa en la sede de Cáritas Diocesana. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA SOCIEDAD



El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha anunciado la constitución en la Diócesis de "un nuevo servicio", el de una Comisión de Ecología Integral, para "secundar" las "enseñanzas del Papa Francisco" en este ámbito, con el fin de que sus componentes, que el obispo dará a conocer próximamente, "se pongan manos a la obra y nos vayan señalando objetivos a cumplir".



El deseo del obispo, según ha explicado en su carta semanal, recogida por Europa Press, es que "este servicio pueda ayudar a las familias, a las parroquias, a todos los agentes de pastoral, a los colegios y a todas las instituciones de la Iglesia, y constituir para la sociedad como una aportación positiva, que se suma a otras muchas que ya existen, haciendo presente por nuestra parte la actitud de Jesús en el Evangelio, la actitud de los santos y las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo en época reciente".



De hecho, la pretensión de Demetrio Fernández es que "el mes de septiembre se convierta progresivamente en el mes de la ecología con los ojos de la fe cristiana, teniendo como referente a san Francisco de Asis, amante de la naturaleza, precisamente por su actitud de pobreza en la relación con los bienes de este mundo".



El obispo ha señalado que este asunto, tratado por el Papa Francisco en su encíclica 'Laudato si', "no es un asunto nuevo, ni un tema de moda, aunque crece cada día más la conciencia de que la naturaleza se degrada por el abuso que el hombre hace de la misma, y crece la conciencia del cambio climático, en parte proveniente de este desajuste".



De hecho, según ha recordado Demetrio Fernández, "los papas recientes se han ocupado del tema: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero ciertamente el Papa Francisco ha proyectado una luz especial sobre este campo", pues "ya desde el primer día expresó su preocupación por el respeto a la creación y quiere llevarlo adelante inspirado en San Francisco de Asís, cuyo nombre y protección ha elegido".



A esto se suma, según argumenta el obispo en su carta, que "hay una íntima relación entre el medio ambiente, los recursos naturales, la armonía del hombre, la comunidad humana, el reparto de los bienes a nivel mundial y la paz social entre las naciones ricas y pobres. A veces un mismo desequilibrio recorre transversalmente todos esos aspectos".



"Lo que muchos países desarrollados no permiten hacer en su propio país por equilibrio ecológico --prosigue el obispo--, las mismas personas e instituciones lo realizan en países pobres, donde todavía no llega a estar prohibido, abusando de la naturaleza precisamente por ser países más pobres", y por eso es importante no olvidar que "la pobreza de San Francisco de Asís es una actitud vital que le lleva a reconocer la creación como un don de Dios, que hay que recibir con gratitud y tratar con ternura".