El Inter tropieza con el Palmeiras y el Flamengo de Torrent por fin convence

En la imagen, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta del Flamengo. EFE/Fabio Motta/Archivo

Sao Paulo, 2 sep (EFE).- Internacional, líder del Campeonato Brasileño, empató 1-1 este miércoles en su visita a Palmeiras en el inicio de una séptima jornada en la que el Flamengo que dirige el español Domènec Torrent al fin convenció y goleó por 2-5 a Bahía.

En un partido intenso, el Inter, que dirige el argentino Eduardo Coudet, no encontró el camino hacia la portería del Palmeiras hasta el último minuto cuando un penalti sancionado con auxilio del VAR le permitió a Thiago Galhardo poner en ventaja al líder.

El partido parecía ya definido, pero en el tiempo añadido Luiz Adriano anotó en un rápido contraataque que finalmente le resultó al Palmeiras y volvió a dejar igualado un encuentro que solo tuvo goles en sus últimos tres minutos.

Con el punto obtenido en su visita a Sao Paulo, el Internacional se mantiene como único líder, con 16 enteros, aunque bajo la amenaza del Sao Paulo, que tiene 3 menos y este jueves deberá visitar al Atlético Mineiro, otro candidato al título y con el entrenador argentino Jorge Sampaoli en el banquillo.

El Palmeiras, que también aspira a mucho en este temporada, se quedó estacionado en la séptima casilla, con 10 puntos que hasta ahora le saben a poco.

El Flamengo, campeón de la liga y la Libertadores el año pasado bajo la batuta del portugués Jorge Jesus, tuvo en esta jornada su primera actuación convincente desde que es dirigido por el español Domènec Torrent y goleó por 2-5 en su visita al Bahía.

Con dos goles del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, otros dos de Pedro y uno de Everton Ribeiro, el Flamengo se redimió de un flojo comienzo de campeonato que, en apenas seis jornadas, puso a muchos a dudar sobre el trabajo de Torrent, pupilo de Pep Guardiola y adepto a un juego de toque que parece comenzar a dar sus frutos.

Con la victoria, el 'Fla' escaló temporalmente hasta la quinta posición, con 11 unidades, y dejó flotando una promesa de mejora que aún deberá confirmar frente a adversarios más fuertes que el Bahía.

Por encima del Flamengo, en la cuarta casilla, se sitúa ahora con apenas un punto más el Fluminense, que empató 1-1 en su casa frente al Atlético Goianiense, que con ese resultado se mantiene en las últimas posiciones.

Once puntos también suma el Vasco da Gama, que empató 2-2 ante el Santos, que se sitúa en la mitad de la tabla con 8 enteros.

En sexto lugar, con 10 puntos, se acomodó el Ceará, que venció por 1-0 al Fortaleza y ratificó su buen arranque en esta temporada que ha comenzado con tres meses de atraso por la pandemia del coronavirus, que obliga a que todos los partidos se jueguen sin público.

También recuperó un poco de terreno el Corinthians, que partió como uno de los candidatos al título, pero hasta ahora no ha podido demostrar eso en el campo. Sin brillar, el 'Timao' venció por 1-2 en su visita al Goias y alcanzó el noveno lugar, con 9 unidades.

La jornada se completará este jueves cuando el Gremio recibirá al Sport y el Atlético Mineiro hará lo propio con el Sao Paulo, por el momento en la segunda posición.