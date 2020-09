EEUU.- Biden se reúne con la familia de Jacob Blake, que participa por teléfono en el encuentro

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha reunido este jueves en Kenosha (Wisconsin) con la familia del joven negro Jacob Blake, tiroteado siete veces por la espalda por un policía blanco, en un simbólico encuentro en el que también ha participado el propio Blake a través de una llamada telefónica.



La reunión ha sido privada y ha durado alrededor de hora y media, según ha informado el abogado de la familia, Ben Crump, en un comunicado. A ella han asistido el padre y los hermanos de Blake, así como el joven de 29 años y su madre de forma telemática desde el hospital donde permanece ingresado.



Crump ha explicado que la familia está "agradecida" por este gesto, así como "impresionada" por la disposición de Biden y de su mujer, Jill, de escuchar lo que tenían que decirle. En el encuentro se habló de la discriminación policial hacia las minorías y de los "planes de cambio" del candidato demócrata, según la nota, recogida por NBC News.



"Me quedo con el enorme sentido de resiliencia y optimismo que tenían", ha dicho Biden en un acto público posterior a la reunión, alabando especialmente la moral de Blake. "Habló de que nada iba a derrotarlo, de que vuelva a caminar o no, nunca se va a reunir", ha asegurado el exvicepresidente, según la cadena CNN.



La familia ha aplaudido en su nota que Biden trate a Blake como "una persona digna de consideración", en aparente contraposición con el desplante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha evitado hacer gestos de acercamiento y ha centrado sus mensajes de estos últimos días en defender la labor de las fuerzas de seguridad.



Biden ya había avanzado que acudía a Kenosha con la intención de "sanar" heridas, dos días después de que Trump viajase a la zona pese a las peticiones expresas de las autoridades locales, que le habían exhortado a no acudir para evitar un posible recrudecimiento de las tensiones.



No en vano, la Policía local ha informado este jueves de que desde el 23 de agosto, fecha en la que Blake fue tiroteado, se han realizado un total de 252 arrestos, 132 de ellos de personas de fuera del condado de Kenosha. Las autoridades consideran, no obstante, que ha habido ocho días de "relativa" calma en la ciudad.