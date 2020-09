Dirigente opositor Capriles llama a participar en legislativas de Venezuela

Gobierno de Maduro invita a la UE y la ONU a observar elección parlamentariaCaracas, 3 Set 2020 (AFP) - El gobierno de Venezuela informó este miércoles que invitó a Naciones Unidas y la Unión Europea a participar como observadores en las elecciones parlamentarias de diciembre, en las que el dirigente opositor Henrique Capriles llamó a participar pese al boicot promovido por un bloque mayoritario de la oposición."Informo que ayer (martes) le enviamos a Antonio Guterres y a Josep Borrell una carta sobre las amplias garantías electorales acordadas para la venidera elección parlamentaria, (...) reiterando la invitación para que Naciones Unidas y la Unión Europea participen como observadores", indicó este miércoles el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Twitter.La misiva, después difundida por Arreaza en la misma red social, propone un "marco de garantías" producto de un "intenso proceso de diálogo", que incluye, entre otros puntos, "ajustes" al cronograma para promover la participación e incorporar tinta indeleble en la que los electores deben sumergir el dedo meñique tras votar, un requisito eliminado de las cuestionadas presidenciales de 2018 donde el mandatario Nicolás Maduro fue reelecto."Tenemos el honor de invitarle como observador y acompañante internacional de estos comicios, con la seguridad de que las garantías acordadas serán consideradas como parte de las medidas de generación de confianza", apunta el documento. La invitación se produjo un día después de que Maduro levantara medidas judiciales contra más de un centenar de opositores, 26 de ellos diputados, algunos exiliados después de que les levantaran su inmunidad, además de varios colaboradores del jefe legislativo, Juan Guaidó.Maduro dijo el martes que confía que esa acción sirva "para avanzar en el diálogo", la "creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral" y "confianza" en las cuestionadas votaciones. - "Pelear" por condiciones - Las elecciones para renovar el Parlamento, único poder en manos de la oposición, son boicoteadas por las principales fuerzas contrarias al gobierno, que las tildan de ser un "fraude" signado por la inhabilitación de partidos por el Tribunal Supremo de Justicia, de línea chavista.Sin embargo, dirigentes opositores como Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, y el parlamentario Stalin González, apuestan a la participación. "Ojalá acepten, ojalá que den los tiempos", reaccionó Capriles a la invitación a los organismos internacionales en una transmisión en vivo por sus redes sociales.Este miércoles, Capriles llamó a participar en las parlamentarias, asegurando no querer dejar a los venezolanos "sin opciones" ante el boicot opositor y planteándose "abrir camino" y "pelear" por condiciones electorales. "No nos las van a regalar", apuntó.El pasado 11 de agosto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, abogó por un aplazamiento de las legislativas al considerar que no existían condiciones para organizarlas ni para que la UE enviara una misión de observación electoral.No obstante, Borrell indicó el martes en Twitter que la "excarcelación de un considerable número de presos políticos y diputados perseguidos en Venezuela es una buena noticia y una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes".También la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, saludó la medida de la que se beneficiaron 110 opositores.Pero Estados Unidos, al frente del medio centenar de gobiernos que reconocen a Guaidó como presidente interino, aseguró que los "indultos" son solo "acciones simbólicas" y no deben aplaudirse.mbj-atm/lda -------------------------------------------------------------