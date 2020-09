Desvinculación de EEUU reduciría el crecimiento de China al 3,5%

(Bloomberg) -- El agravamiento del conflicto entre China y Estados Unidos ha dañado el comercio bilateral, pero un desacoplamiento total de las dos mayores economías mundiales sería aún más perjudicial para las perspectivas de crecimiento a largo plazo de China, según Bloomberg Economics.

El potencial de crecimiento del país podría caer a aproximadamente un 3,5% en 2030 si se desvincula de EE.UU., escribieron los economistas de Bloomberg Economists Tom Orlik y Bjorn van Roye en un comentario. La cifra es inferior al pronóstico actual del 4,5%, que se basa en el supuesto de que las relaciones permanecen prácticamente sin cambios.

Tal desvinculación -definida como el fin del flujo de comercio y tecnología que impulsa el potencial de crecimiento- tendría un impacto mucho mayor para China que Estados Unidos, ya que el país asiático se beneficia más de los intercambios internacionales de ideas e innovaciones. La tasa de crecimiento potencial de EE.UU. sería del 1,4% en 2030 frente al pronóstico actual del 1,6%, estima el análisis.

En este contexto, el crecimiento de la productividad de China se ralentizará debido a los trastornos en la transferencia de tecnología, y el gasto de capital también podría ser más débil. Sin embargo, los resultados no serán catastróficos ya que el país ha reducido significativamente la distancia tecnológica con las economías avanzadas en los últimos 20 años, expuso el estudio publicado el jueves.

“Si China tomara medidas para aumentar la financiación nacional en investigación y desarrollo y ampliara sus lazos con otras economías avanzadas, podría superar una parte significativa de esa diferencia”, escribieron los economistas.

China parece estar preparándose para un menor vínculo con la economía global. La nueva estrategia del presidente Xi Jinping posiciona a la economía nacional como principal impulsor del crecimiento e intenta aislar a la nación de una economía global en desaceleración y una creciente hostilidad. Si bien aún no se conocen los pormenores, está claro que China quiere más autosuficiencia en la fabricación avanzada y la innovación tecnológica.

China se enfrentaría a consecuencias aún más desastrosas si Estados Unidos logra coordinar a aliados clave, como Japón, Corea del Sur, Alemania y Francia, para una desvinculación. En ese caso, el potencial de crecimiento de China podría caer al 1,6% en 2030, y a Pekín le resultaría más difícil compensarlo con otras políticas, según las previsiones.

