Déficit comercial de julio en EEUU sube a mayor nivel desde 2008

(Bloomberg) -- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó en julio a su nivel más alto en 12 años, mientras que el superávit del sector de servicios se desplomó al nivel más bajo desde 2012, lo que apunta a una recuperación económica desigual a futuro.

La brecha general de bienes y servicios se expandió a US$63.600 millones en julio frente a una lectura revisada de US$53.500 millones en junio, según datos del Departamento de Comercio publicados el jueves. La estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg preveía un déficit de US$58.000 millones. El balance positivo en servicios disminuyó por primera vez en tres meses, para caer a US$17.400 millones.

Las exportaciones aumentaron desde el mes anterior en 8,1% a US$168.100 millones, mientras que las importaciones se elevaron 10,9% a US$231.700 millones, informó el Departamento. En conjunto, el valor de las exportaciones e importaciones de EE.UU. se elevó a US$399.800 millones, todavía muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La ampliación del déficit comercial en julio después de contraerse frente al mes anterior muestra que la recuperación económica de EE.UU. será irregular. Los volúmenes comerciales son más altos que los mínimos de la pandemia en mayo, pero siguen alicaídos tras el repunte inicial derivado de las medidas de reapertura.

El aumento de las importaciones de servicios superó el avance de las exportaciones, lo que resultó en un menor superávit. Las exportaciones de viajes —que se refieren a los turistas que visitan EE.UU.— disminuyeron por quinto mes consecutivo y son tres cuartas partes menores que un año antes. Las importaciones, desde los sectores de seguros y servicios financieros hasta la construcción y los viajes, aumentaron, contribuyendo a un aumento general a US$35.300 millones, el más alto desde febrero.

Las importaciones y exportaciones de bienes avanzaron, encabezadas por el sector automotor en ambas categorías. Las exportaciones de vehículos, repuestos y motores aumentaron 46% con respecto al mes anterior, mientras que las importaciones subieron 41%; ambas casi alcanzaron los niveles previos al brote de la pandemia de coronavirus.

Nota Original:U.S. Trade Deficit Swelled to Biggest Since 2008 in July (2)

