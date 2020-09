Cultura.- Dwayne Johnson y su familia dan positivo por coronavirus

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El actor Dwayne Johnson ha revelado que tanto él como su esposa, Lauren Hashian, y sus dos hijas han dado positivo por coronavirus.



El intérprete conocido como 'The Rock' compartió un vídeo en Instagram dando la noticia. "Quería daros una pequeña actualización sobre las cosas que me han estado sucediendo durante las últimas dos y media o tres semanas. Así que la actualización es la siguiente: mi esposa Lauren, mis dos hijas y yo, todos hemos dado positivo por COVID-19", dijo el artista.



"Os aseguro que esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que vivir como familia y para mí, personalmente, también. Dar positivo por COVID-19 es muy diferente estar herido, ser desalojado o incluso estar en quiebra, cosas que me han pasado unas cuantas veces", aseguró el que ahora mismo es el actor mejor pagado de Hollywood según la última lista Forbes.



https://www.instagram.com/p/CEppiNRlpvs/



"Ojalá fuera solo yo quien dio positivo, pero no ha sido así, ha sido toda mi familia, así que ha sido una verdadera patada en el estómago. Pero estoy feliz de deciros que nosotros, como familia, estamos bien. Estamos en el otro extremo, estamos en el otro lado. Ya no somos contagiosos y, gracias a Dios, estamos sanos", afirmó.



La estrella de Jumanji: Bienvenidos a la jungla señaló que tanto él como su familia se han mantenido aislados. El actor y su mujer sufrieron la enfermedad con mayor gravedad al principio, pero sus hijas volvieron pronto a la normalidad. Aparentemente fueron "amigos muy cercanos" los que transmitieron el virus a la familia Johnson.



El protagonista compartió además una lista de recomendaciones para evitar contagios. "Mantente disciplinado. Estimula tu sistema inmunológico. Comprométete con el bienestar. Usa mascarilla. Protege a tu familia. Sé estricto en cuanto a tener personas en casa o hacer reuniones. Mantente positivo. Y cuida de tus semejantes", escribió junto al vídeo.



Sin embargo, el estadounidense hizo hincapié en la importancia de usar mascarilla. "Me desconcierta que algunas personas, incluidos algunos políticos, tomen esta idea de usar máscaras y la conviertan en parte de una agenda política. No tiene nada que ver con la política. Usa mascarilla. Es un hecho, es lo correcto y responsable. No solo para ti y tu familia, sino también para tus semejantes", sentenció.