Coronavirus.- Tailandia registra el primer caso de transmisión local de coronavirus tras 100 días sin detectar ninguno

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Tailandia han confirmado este jueves que se ha registrado un nuevo contagio de coronavirus a nivel comunitario tras un periodo de 100 días sin detectar nuevos casos de transmisión local.



El nuevo caso ha sido comunicado este jueves y corresponde a un recluso de una prisión de Bangkok que había ingresado recientemente en el centro penitenciario. El historial del paciente, según informa Bloomberg, muestra que ha estado con su familia, formada por cinco persona, y que estuvo trabajando como disc jockey antes de ser encarcelado. Las autoridades sanitarias han señalado que el paciente no había viajado fuera del país recientemente.



El Gobierno tailandés ha señalado que no hay riesgo de contagios entre la población reclusa porque se ha impuesto en cuarentena de catorce días a todos los presos recién llegado. Tras la detección del caso, las autoridades están haciendo un seguimiento a todos los contactos de alto riesgo del paciente.



El hecho de que sea un contagio de transmisión local sugiere que el virus sigue expandiéndose en Tailandia sin que haya llegado a ser detectado durante un tiempo, toda vez que el último contagio local data de finales de mayo, lo que hace temer por la posibilidad de que haya rebrotes. En Vietnam y en Nueva Zelanda también se han detectado cadenas de transmisión local ocultas durante un tiempo.



"No podemos permanecer con cero casos para siempre pero una vez que hemos detectado el caso, actuaremos rápido para contener la expansión", ha afirmado en rueda de prensa el director general del Departamento de Control de Enfermedades del Ministerio de Sanidad de Tailandia, Suwannachai Wattanayingcharoenchai. "No hay razón para el pánico. Solo tenemos que seguir las normas de distancia social. Si somos autocomplacientes, encontraremos más casos", ha advertido.



La reaparición de casos de coronavirus podría hacer descarrilar los planes de Tailandia para reabrir gradualmente a partir de octubre para los turistas extranjeros sus populares playas y sus lugares de interés cultural. Las fronteras del país siguen cerrada para la mayoría de los visitantes y casi todas las personas que entran tienen que cumplir una cuarentena en instalaciones y hoteles controlados por el Estado.