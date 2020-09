Coronavirus.- Amnistía revela que más de 7.000 sanitarios han muerto por COVID-19 en todo el mundo

01/01/1970 Foto recurso de doctora mirando por la ventana. Coronavirus. Covid-19. POLITICA SALUD JUANMONINO



México, Estados Unidos y Brasil, los países con más víctimas entre los trabajadores de la salud



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Amnistía Internacional (AI) ha realizado un informe en el que alerta de que en el mundo han fallecido más de 7.000 profesionales sanitarios por COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.



El país con un mayor número de sanitarios fallecidos por esta causa es México (1.320), seguido de Estados Unidos (1.077) y Brasil (634), donde las tasas de infección y muerte han sido altas durante toda la pandemia. Además, la organización ha llamado la atención sobre las cifras alarmantes registradas en Sudáfrica (240) e India (573), donde las tasas de infección se han "disparado" en los últimos meses.



"La muerte de más de 7.000 personas mientras trataban de salvar a otras personas es una crisis de proporciones enormes. Cada profesional sanitario tiene derecho a unas condiciones de trabajo seguras y es un escándalo que tantos y tantas estén sacrificando su vida", ha dicho el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.



En un informe del 13 de julio, Amnistía Internacional avisó de que más de 3.000 profesionales sanitarios habían muerto tras contraer la COVID-19, si bien las actuales cifras se deben al aumento de la tasa de contagios en varios países, así como a la disponibilidad de nuevas fuentes de datos.



No obstante, la organización ha señalado que las cifras de cada país no siempre son comparables directamente debido al uso de métodos diferentes para recopilar datos y a la definición de personal sanitario que se emplea en cada país.



En América Latina, el número de infecciones de COVID-19 ha superado recientemente los siete millones. Aquí, Amnistía Internacional registró cifras especialmente altas de muertes de personal sanitario en México (1.320), Brasil (634) y Perú (183).



En México, la cifra oficial de muertes de profesionales sanitarios es "sobrecogedora", 1.320. A 25 de agosto, la Secretaría de Salud de México confirmó 97.632 casos de Covid-19 entre el personal sanitario. Según algunas fuentes, en México, el personal de limpieza de los hospitales es especialmente vulnerable a la infección. "Muchos limpiadores y limpiadoras de centros sanitarios de México están subcontratados, lo que significa que tienen menos protección", ha explicado la organización.



Al mismo tiempo, en Brasil, al menos 634 profesionales de la salud han muerto a causa de la Covid-19. Según la Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), el personal sanitario ha denunciado la falta de EPI, la ausencia de protocolos claros para tratar las infecciones, la inexistencia de apoyo en salud mental, una protección social mínima para sus familias y unos contratos precarios para las personas contratadas de urgencia.



ACCIÓN EN SUDÁFRICA



Las nuevas cifras de Amnistía Internacional llegan en medio de una acción colectiva generalizada en Sudáfrica. De hecho, este jueves está previsto que el Sindicato Nacional de Profesionales de la Educación, la Salud y Aliados (Nehawu) proteste frente al Parlamento; esta organización planea la realización de una huelga nacional el 10 de septiembre si no se satisfacen sus demandas.



"Hasta ahora, el Gobierno no ha satisfecho las demandas de los trabajadores y trabajadoras, que incluyen la provisión adecuada de equipos de protección individual (EPI), la participación activa de trabajadores y trabajadoras en los Comités de Salud y Seguridad de los centros de trabajo, apoyo psicosocial, transporte y un suplemento por peligrosidad para quienes trabajan en primera línea", ha recalcado la organización.



A principios de agosto, se sabía que al menos 240 profesionales sanitarios habían muerto en Sudáfrica tras contraer la Covid-19, si bien Sudáfrica ha experimentado un incremento de muertes relacionados con la Covid-19 desde julio y actualmente hay más de medio millón de casos confirmados en todo el país.



INCREMENTO EN INDIA



Por su parte, India ha tenido un incremento de casos de COVID-19 en los últimos meses, y actualmente hay más de 3.690.000 casos confirmados en el país y más de 65.000 muertes. Según las cifras del Ministerio de Salud publicadas en los medios de comunicación la semana pasada, más de 87.000 profesionales sanitarios se han infectado y 573 han muerto. Más de la mitad de las muertes de profesionales sanitarios (292) se produjeron en el estado de Maharashtra.



"El personal sanitario de India ha estado expresando preocupación por la seguridad. En agosto, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de salud comunitaria (pertenecientes a ASHA) hicieron huelga para exigir EPI adecuados, un salario mejor y unas condiciones de trabajo justas y favorables", ha detallado Amnistía Internacional.



"Pedimos a todos los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la vida de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Además de aumentar el suministro de equipos de protección, deben escuchar a los y las profesionales que denuncian sus condiciones de trabajo y respetar su derecho a organizarse. Durante la pandemia, los gobiernos han calificado al personal sanitario de héroes y heroínas, pero esto carece de sentido cuando tantos trabajadores y trabajadoras mueren debido a la ausencia de protección básica", ha zanjado Cockburn.