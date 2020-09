Coria, contento con su juego e ilusionado por jugar el Roland Garros

En la imagen el argentino Federico Coria. EFE /EPA /JASON SZENES

Nueva York, 2 sep (EFE).- El argentino Federico Coria, que cayó este miércoles en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos ante el británico Cameron Norrie, se mostró satisfecho con su juego en el torneo, pese a haber sido eliminado, y dijo estar muy ilusionado con su participación en Roland Garros.

"Yo tengo un puñado de partidos en cemento. Estoy aprendiendo a jugar en estas superficies, es todo nuevo para mí, y por eso estoy tranquilo", aseguró Coria en una rueda de prensa posterior al encuentro.

"De mi lado corrí hasta la última, así que no me puedo reprochar mucho", aseveró.

Lo único que se reprocha, añadió, es no haber aprovechado alguna de las oportunidades de romper el saque de Norrie: "Tal vez él se podía haber puesto más nervioso, porque tampoco tiene tanta experiencia en este tipo de rondas".

Coria se lleva sin embargo un buen sabor de boca de su primer Grand Slam, con el que ha cumplido un sueño.

"Jamás pensé que mi debut iba a ser acá y que iba a ganar y que se iba a dar así", dijo el número 103 de la ATP, aunque dijo que su "verdadero sueño" será el de jugar el Roland Garros, de lo cual se enteró este mismo día.