Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Se conocen las solicitudes de beneficio por seguro de desempleo, los CDC les dicen a los estados que deben prepararse para una vacuna, y China toma medidas para reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos.

¿Menos de 1 millón?

Los economistas pronostican que los datos de las solicitudes de beneficio por seguro de desempleo mostrarán que la semana pasada cayeron por debajo de 1 millón por segunda vez desde mediados de marzo cuando se dé a conocer la cifra a las 8:30 a.m., hora del este, de esta mañana. Se trata del último atisbo al panorama laboral antes de conocerse mañana las cifras de las nóminas, que mostrarían que las empresas agregaron en agosto 1,35 millones de puestos de trabajo, según las estimaciones. La lectura de empleo de ADP de ayer mostró que se agregó menos de la mitad de la cantidad de empleos que se esperaba.

La vacuna

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron a los estados que deben prepararse para distribuir una vacuna, a más tardar, el 1 de noviembre. Pese a la gran cantidad de vacunas que se están probando en todo el mundo, ninguna de las candidatas ha terminado aún las pruebas que permitirían su distribución generalizada. Las autoridades de salud dijeron que la fecha seleccionada está en línea con los preparativos anteriores que apuntaban a garantizar que estuviera lista la infraestructura para distribuir un tratamiento cuando esté disponible, y que no tiene nada que ver con las elecciones presidenciales.

Independizarse

China está planeando un radical conjunto de nuevas políticas para desarrollar su industria de semiconductores. El plan de cinco años se centra en respaldar la elaboración de chips de tercera generación debido a que Pekín está cada vez más preocupado por medidas estadounidenses que podrían amenazar el suministro de los cruciales componentes. China también reafirmó su derecho a aprobar acuerdos tecnológicos, confirmando que las autoridades desempeñarán un importante papel en una potencial venta de las operaciones de TikTok en EE.UU. El Gobierno de Trump dará a conocer a fines de este mes sus decisiones sobre el alcance y la fecha en que se harán efectivas sus prohibiciones a TikTok y WeChat.

Mercados mixtos

El repunte que ha impulsado las acciones al alza en todo el mundo está comenzando a desarrollar cierta regionalidad esta mañana, ya que no todos los indicadores globales se mueven en la misma dirección. El índice MSCI Asia Pacific se mantuvo sin cambios en general, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,5%. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 0,9% a las 5:50 a.m., y las acciones francesas mostraban un desempeño superior al de sus pares tras el anuncio del Gobierno de un plan de estímulo de US$118.000 millones. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja antes de los datos de las solicitudes, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,661% y el oro caía.

También hoy...

Además de las solicitudes, se publican los datos de la balanza comercial de julio de EE.UU. a las 8:30 a.m. Los datos del PMI compuesto y los servicios de Markit para agosto se conocen a las 9:45 a.m., y el índice de servicios ISM, a las 10:00 a.m. Broadcom Inc., Campbell Soup Co. y Smith & Wesson Brands Inc. se encuentran entre las compañías que hoy informan resultados.

