Casa Real.- Garzón asegura que la "impunidad" de la Casa Real es una "anomalía democrática" y "síntoma de un problema más profundo"

20/07/2020 El ministro de Consumo, Alberto Garzón, participa en la ponencia 'Cambio de paradigma del consumo en el contexto post-Covid y en el Horizonte 2030' durante la primera jornada de la XXXIII Edición de los Cursos de Verano en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España), a 20 de julio de 2020. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este jueves que la "impunidad" de la Casa Real y en especial del Rey emérito Juan Carlos I es un "síntoma de un problema más profundo" que España debe resolver llevando a cabo "reformas institucionales" para que no "pueda pasar" de nuevo.



En una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, el titular de Consumo ha lamentado que la Constitución establezca que "todos somos iguales" y a la vez exista una "institución protegida, blindada y que está por encima del resto".



"Muchas de las cosas que están saliendo con pruebas ahora y ha hecho que el ciudadano Juan Carlos de Borbón se marche del país se conocían hace décadas, y algunos periodistas valientes lo habían publicado", ha sostenido, para lamentar que eso no condujese directamente a una "investigación" que hubiese servido para "depurar responsabilidades".



En esta línea, el también coordinador federal de Izquierda Unida ha denunciado que España no cuente con "mecanismos" para poder "llevar a los tribunales" al Rey emérito. "Hace años el señor Borbón se iba con empresarios a Arabia Saudí en su avión y yo quería saberlo y no podían responderme porque en el reglamento del Congreso está prohibido responder a preguntar sobre la Casa Real", ha denunciado.



Así, Garzón ha criticado lo que califica de "anomalía democrática", la misma que llevaba al Rey Juan Carlos a hacer "lo que le diera la gana". "Ahora tenemos la madurez para hacer reformas institucionales y que no vuelva a pasar. Si tienes una institución que permite que esto suceda, hay que resolverlo", ha zanjado.