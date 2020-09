Carreño arrolla a Krueger y alcanza la tercera ronda

El tenista Pablo Carreño. EFE/Alejandro García/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 2 sep (EFE).- El español Pablo Carreño, vigésimo cabeza de serie, ganó este miércoles en el Abierto de Estados Unidos por 6-1, 6-2 y 6-2 al local Mitchell Krueger, 198 del mundo, y avanzó a la tercera ronda del torneo.

El dominio de Carreño fue completo al necesitar apenas una hora y 33 minutos para conseguir la victoria que le permitirá enfrentarse en la próxima ronda al ganador del partido que disputan el también estadounidense Steve Johnson, decimosexto cabeza de serie, y el lituano Ricardas Berankis.

Carreño, de 29 años, 27 del mundo, que disputa el séptimo Abierto, logró alcanzar la tercera ronda por segunda vez consecutiva y la quinta desde que hizo su debut en el 2014.

El duelo contra Krueger fue siempre favorable a Carreño con un gran tenis desde el fondo de la pista al conseguir 31 puntos ganadores contra 11 errores no forzados y no cedió nunca el saque, tras cuatro 'aces' y apenas una doble falta.

Mientras que hizo cinco 'break' a Krueger, de 26 años, que cometió 28 errores no forzados ante la solidez del juego de Carreño en el intercambio de golpes.

Carreño acabó con un total de 82 puntos ganados por apenas 42 del estadounidense.

Si alcanza la cuarta ronda podría enfrentarse a Novak Djokovic, que este miércoles también pasó a la tercera fase con el triunfo por 6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-2 ante el británico Kyle Edmund, 44 del mundo, en lo que fue su vigésima quinta victoria desde que comenzó la reducida temporada 2020 de la ATP Tour.

El triunfo de Carreño fue el segundo de la jornada para el tenis español después que Alejandro Davidovich, de 21 años y 99 del mundo, aseguró su pase al vencer 6-4, 1-6, 6-2 y 6-2 al polaco Hubert Hurkacz, vigésimo cuarto cabeza de serie.