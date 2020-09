Bolivia.- Áñez pide que Morales solo vuelva a Bolivia "para responder ante la Justicia", no como candiato

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha afirmado que su predecesor, Evo Morales, "únicamente" debería volver al país "para responder ante la Justicia", en pleno debate sobre la viabilidad o no de la candidatura a senador presentada por el antiguo mandatario.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tumbó en una primera resolución la candidatura de Morales como aspirante al Senado por el Movimiento al Socialismo (MAS), pero una corte de La Paz examina ahora el caso. La división en el seno de este tribunal ha retrasado una decisión que se esperaba a principios de semana.



El Gobierno, entretanto, no oculta su postura. "Bolivia debe decirle NO otra vez al dictador, que si vuelve al país debe ser únicamente para responder ante la justicia por los atropellos cometidos y muy especialmente por el abuso sexual a menores que poco a poco se va conociendo a nivel mundial", ha dicho Áñez en Twitter.



El Ejecutivo boliviano ha presentado ante la Fiscalía dos denuncias ante por un posible delito de estupro por la presunta relación de Morales con una menor de edad.



El alegato del TSE para inhabilitar a Morales, sin embargo, giraba en torno al requisito de residencia, ya que considera que el expresidente no ha vivido de forma permanente durante al menos dos años. Morales, que dimitió tras las sospechas de fraude en las elecciones de octubre de 2019, reside en Argentina desde diciembre.



La ministra de Exteriores boliviana, Karen Longaric, ya ha adelantado en una entrevista a la cadena CNN que su gobierno espera a la imputación formal de Morales para solicitar su extradición a las autoridades argentinas.