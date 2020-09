Biden aventaja a Trump; convenciones no modifican las encuestas

(Bloomberg) -- El nominado demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene su ventaja sobre el presidente Donald Trump en las encuestas nacionales a dos meses de las elecciones. En tanto, ninguno de los candidatos mostró alzas en las encuestas tras las convenciones celebradas el mes pasado por sus respectivos partidos.

Debido a la pandemia de coronavirus, tanto las reuniones republicanas como las demócratas se realizaron casi en su totalidad de manera virtual en agosto, en tanto, la carrera se mantiene en gran medida donde mismo estaba hace tres semanas: Biden aventaja al presidente en las encuestas nacionales por, al menos, media docena de puntos.

Dos encuestas publicadas el miércoles mostraron que el exvicepresidente tiene una considerable ventaja. Biden superó a Trump por 10 puntos porcentuales en una encuesta a probables votantes realizada por la Universidad de Quinnipiac, y por 8 puntos porcentuales en una encuesta de CNN a votantes registrados.

En la encuesta de Quinnipiac, Biden sobrepasa a Trump con 52% frente a 42%. El sondeo se llevó a cabo entre el 28 y el 31 de agosto, tras concluir ambas convenciones de nominación, y tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales. Esta fue la primera encuesta de Quinnipiac a posibles votantes en el ciclo de elecciones generales de 2020, por lo que no hay cifras anteriores para comparar.

La encuesta de CNN, realizada entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, concluyó que el apoyo a Biden entre los votantes registrados era de 51%, con un 43% para Trump, una diferencia similar a la de una encuesta realizada por CNN antes de las convenciones. El sondeo tiene un margen de error de 3,8 puntos porcentuales.

Una encuesta nacional de Grinnell College publicada el miércoles mostró una ventaja de Biden sobre Trump de 8 puntos porcentuales.

Y las encuestas de Fox News pusieron a Biden al frente en tres estados cruciales para la reelección de Trump. En las tres encuestas, Biden recibió un fuerte apoyo de mujeres y votantes suburbanos.

