Argentina supera las 9.000 muertes por covid-19, entre advertencias del sector médico

Argentina superó este miércoles los 9.000 muertos por covid-19, en tanto profesionales de la salud alertaron sobre una inminente saturación de las terapias intensivas en el país sudamericano.

Con 10.933 contagios nuevos, los casos ascendieron a 439.159, con 9.118 muertos y 315.530 recuperados, según el último reporte del miércoles del ministerio de Salud de Argentina, un país de 44 millones de habitantes.

"La única posibilidad de evitar un desastre es bajar los contagios y no hay otra herramienta más que el aislamiento. La apertura (de las actividades) es una invitación al desmadre", advirtió Arnaldo Dubin, médico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), tras reunirse con el presidente Alberto Fernández en la residencia oficial de Olivos.

Dubin y una delegación de profesionales fueron recibidos por el mandatario tras la publicación de una carta de la SATI con duras advertencias por el relajamiento de las medidas de prevención.

"La cuestión principal es la escasez de trabajadores de terapia intensiva que, a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. Los intensivistas nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso atendiendo cada vez más pacientes", dice la misiva.

"Solo le pedimos a la sociedad que reflexione y que cumpla con tres simples pero importantes medidas. (...) Le suplicamos no salir si no es necesario. El personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso (...) No podemos solos", advierte la carta.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el continente americano registra el mayor número de trabajadores de la salud infectados de covid-19 en el mundo, con casi 570.000 casos y 2.500 fallecidos.

Según el ministerio de Salud, la ocupación de las camas de terapia intensiva alcanza el 61,1% en todo el país y el 68,8% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, capital y su periferia), donde vive un tercio de la población nacional y que durante cuatro meses concentró el 90% de los casos hasta que en agosto empezaron a aparecer focos en el interior.

Dubin puso en duda el dato y afirmó que en la capital la ocupación de camas de terapia intensiva llega al 90% y estimó que eso redunda en un aumento de la letalidad (cantidad de muertos sobre contagiados), que llegó a 2,44 en la ciudad de tres millones de habitantes y la más rica del país.

Pese al aumento exponencial de los contagios a partir de julio, se organizaron marchas contra la cuarentena alentadas por dirigentes de la oposición. La presidenta del derechista PRO, Patricia Bullrich, quien asistió a una protesta el 17 de agosto informó este miércoles tener covid-19.

- Multas -

Los contagios en las provincias comenzaron a multiplicarse desde agosto, entre ellas en la norteña Jujuy, de 718.000 habitantes, que suma 8.860 contagios y 318 muertes.

Ante la falta de profesionales, el gobernador de Jujuy, el opositor Gerardo Morales, resolvió multar con montos de entre 40.000 pesos (510 dólares) y un millón de pesos (12.800 dólares) e incluso arrestar a personal de salud jujeño que no acuda a un requerimiento provincial.

