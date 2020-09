Ana Soria, la joven que puso la vida de Enrique Ponce patas arriba, cumple 22 años

MADRID, 3 (CHANCE)



Ana Soria. Un nombre que hace apenas dos meses no habíamos oído nunca. Sin embargo, después de las veces que lo hemos repetido en las últimas semanas, se ha convertido por méritos propios en una de las grandes protagonistas del verano. Y no es para menos, puesto que es quien ha enamorado a Enrique Ponce después de su sorprendente separación de Paloma Cuevas después de 24 años de matrimonio y cuando todos pensábamos que formaban la pareja perfecta.



Hoy, el nuevo amor del diestro cumple 22 años y desde Chance os vamos a descubrir un poquito más de la rubia que ha puesto patas arriba el universo de Enrique Ponce. Almeriense y, como se dice, de "buena familia" - puesto que su padre, Federico, tiene un importante despacho de abogados en la ciudad andaluza - Ana ha decidido seguir la tradición familiar y estudia la Carrera de Derecho en Granada. Este curso pensaba pasarlo en Polonia realizando un intercambio Erasmus, pero su noviazgo ha dado al traste con sus planes. Muy enamorada, la joven ha optado por quedarse en España y continuar sus estudios a distancia para no tener que separarse del torero.



Amiga de sus amigos, Ana va a todos lados con su inseparable pandilla. Alejandro, Pilar y Leticia son los grandes apoyos de la almeriense y es habitual ver a los "mosqueteros" al lado de la joven durante las corridas de Ponce, de fiesta por su ciudad o disfrutando de un día de sol y mar en el barco de la familia de Soria. El torero ha encajado a la perfección con el grupo y ya es uno más.



Guapísima, alta y con unas medidas perfectas, mucho se especuló con que Ana intentó probar suerte como modelo presentándose a Miss Almería, algo que la protagonista ha desmentido. Sin embargo, le encanta la moda y la fotografía, y su cuenta de Instagram está plagada de fotografías en las que posa como si de una profesional se tratara.



Muy familiar, la novia de Enrique vive con sus padres en la zona de Ciudad Jardín, en Almería, y tiene un hermano pequeño, José, con el que tiene una relación muy cercana. Su padre acaba de regalarle una casa unifamiliar en la misma zona para que la reforme a su gusto y viva en la intimidad de su propio hogar su amor con el torero. Sin embargo, los planes de Ana pasan por mudarse a madrid con el valenciano.



Hoy, esta joven que ha enamorado a Ponce cumple 22 años y lo hace en el ojo del huracán mediático por su relación con el torero. Sin embargo, Ana no parece incómoda por acaparar tanto protagonismo y, haciendo caso omiso a las críticas y a la diferencia de 27 años de edad entre ambos, vive feliz su relación con el diestro.