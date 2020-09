AMP.- Grecia/Turquía.- Grecia corrige a Stoltenberg y niega el inicio de un diálogo técnico con Turquía

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)



El Gobierno griego ha corregido este jueves al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y ha asegurado que el anuncio sobre un diálogo técnico en el seno para rebajar las tensiones en el Mediterráneo oriental "no se corresponde con la realidad".



Según ha informado la OTAN en un comunicado, este proceso es el fruto de la mediación de Stoltenberg con ambos aliados, que han acordado establecer "mecanismos para reducir el conflicto militar" y "reducir el riesgo de accidentes" en el Mediterráneo oriental.



"Ambos son valiosos aliados y la OTAN es una importante plataforma para realizar consultas sobre todos los asuntos que afectan a la seguridad común. Me mantendré en estrecha colaboración con los aliados concernidos para buscar una solución a las tensiones, en línea con el espíritu de solidaridad de la OTAN", ha subrayado el secretario general de la alianza atlántica.



Atenas, sin embargo, ha rebajado las expectativas, asegurando que "la información que ha salido a la luz sobre un supuesto diálogo técnico (con Turquía) en la OTAN no se corresponde con la realidad", según fuentes diplomáticas griegas citadas por la cadena pública ERT.



En este sentido, han asegurado que el Gobierno de Grecia se ha opuesto a la intención del jefe de la Alianza de establecer mecanismos en pro de la desescalada dentro de la OTAN, entendiendo que solo haría falta que Turquía retirase "inmediatamente" todos sus barcos de la plataforma continental griega.



Fuentes de la OTAN han apuntado que las conversaciones a las que aludía Stoltenberg serían en formato bilateral entre Grecia y Turquía en las sede de la Alianza Atlántica en Bruselas y con mediación del personal de la organización.



El objetivo sería alcanzar un mecanismo para rebajar el conflicto militar, lo que permitiría reducir el peligro de que haya un incidente bélico y, en general, destensar la crisis en esa región del Mediterráneo.



CRISIS EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL



Esta zona ha sido escenario de crecientes tensiones durante el verano entre Atenas y Ankara a cuenta de las actividades de prospección turcas en aguas que reclaman Grecia y Chipre. Este asunto ha sido largamente tratado en reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que ha llegado a amenazar con imponer sanciones a Turquía si no cesa en su intimidación y se abre a una mediación diplomática antes de finales de septiembre.



Es más, en la última reunión informal de ministros de Exteriores europeos participó Stoltenberg, quien ofreció su punto de vista como líder de la organización de la que forman parte Grecia y Turquía.



En las últimas semanas se ha producido además un incremento de la actividad militar en el Mediterráneo oriental, ya que a las maniobras turcas se unió la decisión de Francia e Italia de desplegar más presencia naval en la zona, en defensa de Atenas.