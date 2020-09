Activistas LGBT cortan calles de la capital mexicana por recientes asesinatos

Un grupo de manifestantes de la comunidad LGBT protestan hoy frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Estado de Chihuahua Zona Norte, en Ciudad Juárez (México). EFE/Luis Torres

México, 31 ago (EFE).- Una veintena de activistas del colectivo LGBT cortaron la céntrica avenida Insurgentes de Ciudad de México, en los alrededores de una sede de la Fiscalía General de la República, pidiendo ser atendidos por las autoridades para reclamar justicia por los recientes asesinatos contra la comunidad.

La activista trans Mireya Rodríguez Lemus fue hallada muerta este miércoles en su casa de la norteña ciudad mexicana de Chihuahua, con lo que suman seis los asesinatos de miembros de la comunidad LGBT en los últimos dos meses.

También han sido asesinados los activistas gays Jonathan Santos, en el estado de Jalisco, y Javier Eduardo Pérez, en el de Morelos, y las activistas trans Samanta Barrios, en Puebla; Jeanine Huerta, en Baja California, y Brandy Ronzón Huerta, en Veracruz.

Es por esto que organizaciones LGBT se reunieron este jueves para pedir justicia y expresar su hartazgo ante esta oleada de crímenes de odio sobre los que, dijeron, las autoridades no han puesto los esfuerzos suficientes para esclarecer.

"Ya estamos cansadas. Esta semana hubo una ola de asesinatos a varias activistas a nivel América Latina (...) Estamos cansadas de que siempre nos invisibilicen, que hagan constancia de que no tenemos familia y nadie reclama los cuerpos. Sufrimos invisibilización y criminalización a través de las instituciones", dijo a Efe Kenya Cuevas, activista trans y directora de la asociación Casa de Muñecas Tiresias.

Por esto, ella y sus compañeros pararon el tráfico rápidamente y reclamaron hablar con las autoridades pertinentes para llegar a un acuerdo que beneficie a los derechos y libertades tanto de mujeres como de personas LGBT.

La alrededor de una veintena de manifestantes se colocaron impasibles ante el tráfico y llegaron a bloquear el paso de varios vehículos de transporte urbano Metrobús, que tiene su carril particular, y no se movieron a pesar de las protestas de los conductores ni de pequeños enfrentamientos verbales con transeúntes.

"Necesitamos hablar con una autoridad competente a nivel nacional que nos de una garantía sobre esta alerta de género en estos estados donde se han cometido feminicidios o transfeminicidios y que se comprometan, que hagan exhorto a los estados para trabajar en unión", pidió la activista visiblemente harta.

En la protesta también estuvo presente el artista Fabián Cháirez, autor del polémico cuadro que dibuja al revolucionario Emiliano Zapata desnudo y en tacones para reivindicar los derechos LGBT.

Por su parte, incidió en la necesidad de que los crímenes de odio hacia su comunidad se investiguen hasta el final y que la violencia hacia las personas diversas cese de una vez en México.

"La población LGBT ha caído en hartazgo porque no vemos acciones claras por parte del Gobierno ni tampoco un pronunciamiento. Necesitamos que las instituciones y Gobiernos busquen aclarar estos crímenes de odio para dar un mensaje de que tenemos su respaldo y se está trabajando en torno a eso", manifestó el artista.

De acuerdo con la organización Letra S, en los últimos cinco años, de 2015 a 2019, al menos 441 personas de la comunidad la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) fueron víctimas de violencia homicida, con el último año como el más violento del lustro con 117 asesinatos.