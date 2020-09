Activistas cubanos en Miami piden sumarse a la "Revolución de los Girasoles"

En la imagen, Rosa María Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) y líder de Cuba Decide. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 3 sep (EFE).- Dos plataformas de derechos civiles pidieron desde Miami que los cubanos "vivan donde vivan" se sumen a las "acciones cívicas" de la "Revolución de los Girasoles" que promueven activistas de fuera y dentro de la isla "en firme rechazo a la tiranía castrocomunista", según un comunicado distribuido este jueves.

"Invitamos a todos los cubanos, vivan donde vivan, a sumarse a las acciones cívicas en apoyo a las demandas de las plataformas Cuba en Crisis, por la liberación de la Ayuda Humanitaria y Cuba Decide por el cambio democrático", dice el comunicado.

La convocatoria, lanzada conjuntamente desde la isla por varias organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), pide realizar el próximo 8 de septiembre "diversas acciones de carácter no violento".

Entre ellas, presentarse en los parques de la isla "con un girasol en mano", pues está relacionada con la festividad este mes de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

También "salir a (...) otros sitios públicos, con girasoles físicos o impresos, vestidos de amarillo, o con una cinta amarilla en el brazo o la muñeca, para difundir el mensaje y las demandas (...) e invitar a los ciudadanos a sumarse".

Fuera de Cuba, el llamado insta a "manifestarse frente a embajadas del régimen u otros lugares significativos".

Ambas plataformas recientemente recolectaron y enviaron ayuda humanitaria a Cuba desde Miami, que según los organizadores no ha sido distribuida y se encuentra retenida en un puerto de la isla.

Rosa María Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) y líder de Cuba Decide, indicó a Efe este jueves en Miami que la protesta "la convocan los activistas en la isla y nosotros apoyamos".

"Invitamos a todos los promotores y simpatizantes de la iniciativa Cuba Decide a reclamar públicamente a la dictadura que se someta a la voluntad ciudadana y salga del poder, dando paso al cambio político en la Isla, única solución definitiva a la crisis que atraviesa la nación", añade el comunicado de la organización.

También, aprovecha para "invitar a los participantes de la iniciativa 'Solidaridad entre Hermanos' a sumarse a las acciones en demanda de la liberación de las donaciones arbitrariamente retenidas por la dictadura".

Una ayuda humanitaria recolectada en Miami a través de "Solidaridad entre Hermanos" y dirigida a unas 15.000 familias en Cuba se encuentra en su totalidad en el puerto de Mariel, al oeste de La Habana, informaron en agosto los organizadores.

Esa ayuda fue enviada con el apoyo de iglesias cristianas, a través de los canales convencionales, pero fue "retenida arbitrariamente por las autoridades cubanas a su llegada a la isla" y sus destinatarios no han podido recibirla, "a pesar de la grave crisis que vive el país", denunciaron.

"Las acciones que emprendemos" se realizarán "durante este septiembre en que celebramos la festividad de la patrona de Cuba, María de la Caridad del Cobre", añade el comunicado de Cuba Decide.