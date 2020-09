116-114. Butler vuelve a sentenciar y Heat se ponen 2-0 sobre Bucks

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 2 sep (EFE).- El escolta estrella Jimmy Butler anotó dos tiros libres antes que sonase la bocina y aseguró este miércoles la victoria por 116-114 de los Heat de Miami ante los Bucks de Milwaukee en el segundo partido de las semifinales de la Conferencia Este que ahora dominan por 2-0 al mejor de siete.

Mientras que el veterano base esloveno Goran Dragic y el escolta novato Tyler Herro, con 23 y 17 puntos, respectivamente, también ayudaron al triunfo de los Heat, que en el último minuto del partido dejaron escapar una ventaja de seis tantos.

Pero encontraron la manera de quedarse con el triunfo, gracias a que Butler puso suspense con el primer tiro que no entró limpio el balón en el aro.

Mientras algunos compañeros del Heat se arrodillaban en la mitad de la cancha.

Al final lo hizo era el que importaba para asegurar la victoria porque no había tiempo para más, aunque luego hizo el segundo tras haber recibido una falta del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks, cuando aproximadamente faltaba una décima de segundo por jugarse en un tiro en suspensión desde la esquina izquierda.

Junto a Dragic, que anotó 17 tantos en la primera parte cuando los Heat se fueron al descanso con la ventaja parcial de 66-60, Herro fue decisivo como sexto jugador.

La victoria de los Heat los coloca con marca de 2-0 al mejor de siete y el tercer partido se jugará el próximo viernes, en el mismo escenario de la Burbuja de Orlando.

Junto a Dragic y Herro, el alero Jae Crowder logró 16 puntos, el pívot Bam Adebayo anotó 15, Butler y Duncan Robinson tuvieron 13 cada uno y el pívot canadiense Kelly Olynyk, que salió de reserva, logró otros 11 tantos y completó la lista de los siete jugadores de los siete jugadores de los Heat que tuvieron números de dos dígitos.

Ahora los Heat también están perfectos con 6-0 desde que comenzaron los playoffs tras haber barrido por 4-0 a los Pacers de Indiana en la primera eliminatoria de la Conferencia Este.

Antetokounmpo, a pesar de lograr un doble-doble de 29 puntos, 14 rebotes y tres asistencias, al final no pudo evitar la derrota que les complica cada vez más la serie ante un rival que sabe como jugar defensa.

Tampoco los 23 puntos del alero Khris Middleton, ocho asistencias y seis rebotes evitó la derrota de los Bucks, que confirmaron que no todos los jugadores tienen, en estos momentos, la mejor concentración dentro de la burbuja de Orlando.

Mientras que los Heat se convirtió en el primer número cinco en la historia de la NBA en tomar una ventaja de 2-0 en la serie sobre el número uno.

Los Bucks, que estaban abajo por seis con 27 segundos por jugar y empataron, al final no pudieron completar la remontada y evitar la derrota.

Milwaukee recibió 16 cada uno del pívot Brook Lopez y el base Eric Bledsoe, además de los 14 del base reserva George Hill.

La ventaja de Miami era 90-86 al entrar al último cuarto del partido y Milwaukee con la posesión del balón Middleton recibió una falta en un intento de 3 puntos, hizo los primeros dos tiros libres y el rebote del tercero fue controlado por los Bucks.

Kyle Korver anotó un triple en ese rebote para coronar una posesión de cinco puntos para Milwaukee, que volvió a tener la ventaja por primera vez desde el parcial de 14-13.

Los Heat no perdieron el control y anotaron los 13 tantos de los siguientes 15 puntos no solo para recuperar el liderato, sino que lo llevaron a 103-93 con un triple de Crowder con 7:50 por jugar.

Milwaukee lanzó 21 tiros libres en la primera mitad frente a los 11 de Miami, pero, curiosamente, fueron los Bucks quienes tuvieron jugadores en problemas de faltas en el descanso.

Middleton cometió su tercera falta a solo 26 segundos del segundo cuarto y Antetokounmpo recibió su tercera falta con 4:17 por jugarse en la mitad.

Ambos jugaron un poco más en el cuarto, luego fueron retirados con 1:07 por jugar y los Bucks ya no estaban dispuestos a arriesgarse a que ninguno de los dos consiguiera la cuarta falta tan pronto.

Pero los Heat con Dragic, que ha anotado al menos 20 puntos en seis partidos consecutivos de playoffs iba a hacer la diferencia final junto con Butler.

Es la duodécima racha de este tipo en la historia de los Heat; Dwyane Wade tenía seis, LeBron James los otros cinco. ... Butler, que tuvo 40 puntos en el primer partido, no llegó a la marca de 10 puntos en el segundo hasta que quedaron 3:32 minutos para el final.

Mientras que Antetokounmpo, quien acertó 4 de 12 desde la línea de tiros libres en el primer partido, inició 4 de 5 en el segundo, pero terminó con 9 de 12, aunque su equipo ganó la lucha bajo los aros con 50 rebotes por 38 de los Heat.