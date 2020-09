104-102. Harden salva su mala noche con tapón y Rockets pasan a semifinales

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 2 sep (EFE).- Un tapón del escolta estrella James Harden le salva su mala noche encestadora y permite a los Rockets de Houston ganar este miércoles por 104-102 a los Thunder de Oklahoma City en el decisivo séptimo partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

La victoria dejó a los Rockets clasificados a las semifinales al ganar 4-3 la serie al mejor de siete y su próximo rival serán Los Angeles Lakers, con los que iniciarán la serie a partir del viernes.

Harden compensó una miserable noche de tiros con un gran tapón, su compañero, el base Russell Westbrook, anotó 20 puntos contra su exequipo y los Rockets encontraron la manera de llevarse la serie que habían comenzado con 2-0 para luego tener 3-2, pero que se dejaron empatar.

Los Rockets sacaron un tenso juego final de la primera ronda que duró mucho más allá de la canasta final mientras se resolvían las repeticiones y las faltas.

El equipo de Houston sobrevivió a que su máximo encestador, Harden, como ya es habitual en los partidos decisivos, pierde su mejor toque de muñeca, y esta vez no fue la excepción, apenas anotó 4 tiros de campo de 15 que hizo, pero lo compensó con la jugada defensiva que si hizo la diferencia.

Los frenéticos segundos finales de un juego que estuvo apretado en todo momento hicieron que Houston tomara la delantera definitivamente en el parcial de 103-102 cuando el ala-pívot P.J. Tucker anotó con 1:25 minuto por jugarse.

Luego de cambios de posesión, los Thunder le pasaron el balón al escolta novato Lu Dort, quien intentó un triple que Harden bloqueó con 4.8 segundos por jugarse.

El alero Robert Covington hizo un tiro libre con 1.4 segundos para el final y Harden cometió falta personal al ala-pívot italiano Danilo Gallinari antes de que el balón entrara, dándole al los Thunder un tiro libre y la posesión.

Pero Gallinari falló el tiro libre y los Thunder lo perdieron en el último pase dentro del campo.

Mientras que Covington acabó como líder encestador al aportar un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, y el escolta Eric Gordon también anotó 21 tantos co los Rockets. Harden llegó a los 17 puntos y nueve asistencias.

Dort anotó 30 puntos, la mejor marca de su carrera, como líder encestador de los Thunder, mientras que el base Chris Paul, cambiado por Westbrook durante el pasado verano, consiguió un triple-doble de 19 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes, que al final no evitaron la derrota y eliminación del equipo de Oklahoma City.