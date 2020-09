Wall Street abre al alza tras alcanzar ayer nuevos máximos históricos

Varios trabajadores operan en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 2 sep (EFE).- Wall Street abrió al alza este miércoles con el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, arriba un 0,38 %, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraban alzas del 0,35 % y 0,56 %, lo que consolida los avances del martes y apuntala el optimismo en un mes que tradicionalmente es malo para los selectivos de EEUU.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzaba 109,31 puntos, hasta los 28.754,97, mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0,35 % o 12,46 enteros, hasta los 3.539,11 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, ganaba un 0,56 % o 67,16 unidades, hasta los 12.006,82 puntos.

La bolsa neoyorquina extiende así la jornada en los números positivos de ayer y mantiene un optimismo que ha llevado a nuevos máximos históricos, pese a que persisten las dudas sobre el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 y septiembre no suele ser un mes de avances.

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq han alcanzado récords históricos en el último mes y los inversores, en gran parte por las medidas de apoyo y acomodaticias en política monetaria de la Reserva Federal, que no obstante está afectando al precio del dólar .

Peter Boockvar, jefe de inversiones de Bleakley Adivsory Group, indicó hoy que los mercados están a la espera de los nuevos datos de empleo de mañana con el ritmo de contratación "muy lento en los últimos dos meses" y la posibilidad de que los nuevos datos no den paso al optimismo en el mercado laboral.

El gigante tecnológico Apple inició la jornada al alza, al igual que lo hizo la cadena de centros comerciales Macy's, aunque con el avance de la jornada esta mañana las ganancias perdieron fuerza y cayeron al terreno negativo.

Por sectores, lideraban las ganancias los bienes de consumo primario (1,08 %), eléctricas y gasistas (1 %) servicios de comunicación (0,71 %), sanidad (0,68 %), consumo discrecional (0,6 %), mientras que la tecnología ganó un 0,19 %.

Las pérdidas se centraron en el sector energético (-0,83 %) y el sector de materiales (0,09 %).

Entre las 30 grandes cotizadas del Dow Jones, se situaban en verde compañías como Coca-Cola (2,21 %), Amgen (2,2 %), IBM (1,9 %) e Intel (1,79%).

En negativo perdían Salesforce (-2,30%), Apple (-1,41 %), Chevron (-0,18 %) y Boeing (-0,15 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba un 0,27 % a los 42,49 dólares el barril; el oro bajaba a los 1955,30 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantenía sin grandes cambios en los 0,67 y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,18.