Varios ministros de Maduro dejarán sus cargos para presentarse a las elecciones legislativas

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), conversa con el ministro de Información, Jorge Rodríguez (i). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 1 sep (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, adelantó este martes que al menos ocho de sus actuales ministros abandonarán sus cargos para presentarse a los comicios parlamentarios del venidero 6 de diciembre, que el grueso de la oposición tacha como una "farsa" y ha dicho que boicoteará.

"Se van a la batalla electoral los compañeros Jorge Rodríguez, Blanca Eekhout, Pedro Infante, Asia Villegas, Gilberto Pinto, Gabriela Peña, Aloha Núñez, Iris Varela", dijo Maduro durante un acto de trabajo transmitido por la televisión estatal VTV.

"Van a formar un buen equipo, quería anunciar esto. Firmaré el decreto para sustituir a estos compañeros", añadió.

Rodríguez es uno de los vicepresidentes de Venezuela y actual ministro de Información, mientras que Eekhout, que ya ocupó un escaño en el Parlamento, ocupa la cartera de Comunas.

Infante, entretanto, es ministro de Deporte y Juventud, y Villegas es ministra para la Mujer.

Pinto, en la Administración de Maduro desde 2014, está al frente del Ministerio para el Desarrollo Minero, Peña es ministra de Agricultura Urbana y Núñez es la jefa del Ministerio para los Pueblos Indígenas.

Iris Varela, por su parte, es ministra de Servicios Penitenciarios, un cargo que ejerció entre 2011 y 2017, y que retomó en 2018 tras una pausa.

Maduro también dijo hoy que, de acuerdo con las normas electorales vigentes, los candidatos deben renunciar a sus cargos tres meses antes del evento, por cuanto tendrá hasta este viernes para modificar su gabinete.

Las elecciones del 6 de diciembre servirán para renovar el Parlamento, el único poder que no está en manos del chavismo, que gobierna el país desde 1999.

La oposición venezolana que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, ha dicho que no se presentará a las elecciones, que tacha como una "farsa".

El lunes, los detractores de Maduro ratificaron que no irán a estos comicios "tras el debate, consulta y validación con más de 135 organizaciones políticas y sociales de Venezuela".