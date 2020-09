United Air eliminará más de 16.000 empleos por baja demanda

(Bloomberg) -- United Airlines Holdings Inc. eliminará 16.370 puestos de trabajo el próximo mes, al tiempo que la aerolínea reduce sus operaciones en respuesta a la fuerte caída de la demanda de viajes aéreos en medio de la pandemia de covid-19.

Las suspensiones anunciadas el miércoles entrarán en vigencia el 1 de octubre, fecha en que expira una restricción de seis meses a los recortes de empleos impuesta como condición para la ayuda del Gobierno bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES por su sigla en inglés). Hasta la fecha, alrededor de 7.400 empleados de United han optado por salir de la empresa de forma voluntaria, mientras que otros 20.000 están en programas de suspensión temporal.

Las reducciones de puestos de trabajo de United se suman a los 19.000 recortes de empleos planificados por American Airlines Group Inc. Ambas aerolíneas dijeron que lo único que evitaría las reducciones de personal sería una extensión de la ayuda financiera del Gobierno a la industria, que se debate en Washington.

El mes pasado, United notificó a 36.000 de sus casi 92.000 empleados que sus puestos estaban en riesgo una vez finalizado el programa de apoyo a la nómina de Estados Unidos. Ese número se redujo para la mayoría de los grupos de trabajo a través de programas de retiros voluntarios, dijo Kate Gebo, vicepresidenta ejecutiva de recursos humanos de United.

Los trabajadores a los que se les suspendan sus labores pueden ser llamados nuevamente cuando la demanda mejore, dijo la compañía. United, con sede en Chicago, ha dicho que no espera una recuperación significativa en la demanda de viajes hasta que se desarrolle, distribuya y administre ampliamente una vacuna contra el coronavirus.

Los recortes de United incluyen a 6.920 asistentes de vuelo y 1.400 empleados administrativos, junto con 2.850 pilotos cuyas suspensiones fueron anunciadas la semana pasada.

Nota Original:United Air to Cut More Than 16,000 Jobs on Weak Travel Demand

