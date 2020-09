Una sanción le cuesta el liderazgo del Tour de Francia a Alaphilippe y Van Aert gana la quinta etapa

Por Julien Pretot

PRIVAS, Francia, 2 sep (Reuters) - El francés Julian Alaphilippe perdió el liderato de la clasificación general en el Tour de Francia ante el británico Adam Yates tras recibir una penalización de 20 segundos por avituallamiento ilegal al final de la quinta etapa, ganada por el belga Wouth van Aert el miércoles.

Van Aert fue el más rápido en el sprint al final de la carrera de 183 kilómetros desde Gap, que no tuvo ninguna escapada, algo casi sin precedentes en las condiciones normales de carrera de la era moderna.

El holandés Cees Bol fue segundo y Sam Bennett llegó tercero, convirtiéndose en el primer irlandés en vestir la camiseta verde de líder de la clasificación por puntos desde Sean Kelly hace 31 años.

Alaphilippe terminó a salvo en el pelotón pero cogió una botella a unos 17 kilómetros de la línea, rompiendo las reglas del Tour que establecen que la alimentación es ilegal a menos de 20 kilómetros de la meta.

"Estamos revisando ahora, pero parece que tomé una botella donde no debía", dijo Alaphilippe.

Yates aventaja al esloveno Primoz Roglic por tres segundos en la clasificación, después de que Alaphilippe cayó al 16º puesto de la general.

"Fue quizás la etapa más fácil que me ha tocado en una carrera de ciclismo, porque no hay frenos, no hay ritmo alto", dijo Van Aert, que el martes había hecho todo el trabajo pesado cuando Roglic, su compañero en el equipo Jumbo Visma, ganó la cuarta etapa.

"Pero todo el mundo estaba presionando mucho al final y fue muy agitado. Sabía que era una etapa que me convenía y estoy muy contento de que el equipo me diera la oportunidad de ir a por ello y de rematarlo", añadió el campeón del Milán-Sanremo.

La sexta etapa del jueves es un recorrido de media montaña de 191 kilómetros desde Le Teil hasta el Mont Aigoual.

