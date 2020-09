Un tribunal de Ecuador define el futuro legal y electoral del expresidente Correa

En la imagen, el expresidente de Ecuador Rafael Correa. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Quito, 2 sep (EFE).- Un tribunal de casación de Ecuador resuelve desde este jueves un recurso de última instancia presentado por el expresidente Rafael Correa y otros catorce sentenciados, como presuntos autores de un delito de cohecho, proceso que, además, definirá el futuro electoral del exgobernante.

El exmandatario, que reside en Bélgica desde que terminó su mandato de una década en 2017, intentó el martes aceptar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la designación en primarias como precandidato a la Vicepresidencia para los próximos comicios de febrero próximo, en fórmula con Andrés Arauz, quien va por la jefatura del Estado.

El CNE finalmente no aceptó el trámite de forma telemática desde Bélgica, pues debe hacerse de forma "personalísima", algo que es difícil sin correr el riesgo de ser arrestado en su país, donde es requerido por la Justicia.

Si el Consejo Electoral aceptaba su nominación, Correa hubiese gozado de inmunidad temporal, pero su situación también está atada al recurso de casación, pues si el tribunal falla en su favor, la condena se anularía.

El Tribunal de Casación no determina el fondo de la infracción ni examina las pruebas, sino que observa si se han producido errores en la aplicación de las leyes.

El pasado 24 de agosto, los integrantes de este Tribunal -Javier de la Cadena, Milton Avila y José Leyedra- admitieron a trámite el recurso presentado por la defensa de Correa y otros 15 de los 20 imputados en el llamado caso "Sobornos 2012-2016".

Entre ellos figura el exvicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de sobornos), Viviana Bonilla, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Christian Viteri, William Philips, Mateo Choi, Víctor Fontana, Pedro Verduga, Teodoro Calle, Bolívar Sánchez, Edgar Salas, Ramiro Galarza y Pamela Martínez.

El tribunal no aceptó los recursos presentados por otros imputados como María de los Angeles Duarte (que ha pedido asilo en Argentina), Walter Solís, Laura Terán, Alberto Hidalgo y Rafael Córdova.

La revisión del recurso para las personas cuyas peticiones han sido admitidas podría tardar varias semanas, por lo que los tiempos judiciales también juegan un papel importante, ya que la convocatoria para la inscripción de candidaturas se lanzará el 17 de septiembre.

Si la pretensión de Correa de correr por la Vicepresidencia no se puede concretar, el exgobernante (2007-2017) podría entonces presentarse como aspirante para un escaño en la Asamblea Nacional, como representante de una de las jurisdicciones de votantes en el exterior, en este caso por Europa.

Si el recurso no prospera, la condena de ocho años fijada en su contra en otras instancias anteriores quedaría en firme y, por lo tanto, perdería por ocho años sus derechos políticos y estaría inhabilitado para postular a cargos de elección popular.

Correa y su movimiento político actual, la Revolución Ciudadana, acusan a la justicia de una supuesta "politización" y de actuar bajo el influjo del Gobierno liderado por Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente y correligionario, pero que ahora se ha convertido en su más radical rival político.