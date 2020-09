Un tatuaje para los supervivientes de covid-19

"Covid-19 Survivor", tatuajes para quienes vencieron al virus en México =(Video)= Monterrey, México, 31 Ago 2020 (AFP) - Omi Debua tatúa cuidadosamente "covid-19 survivor" en el brazo de Óscar Morales, decidido a llevar un recordatorio indeleble de que enfermó por descuido y posiblemente contagió a tres familiares, todos sobrevivientes al nuevo coronavirus en México.El fin de semana, Debua inició una campaña en la norteña ciudad de Monterrey para tatuar gratuitamente esta leyenda de sobrevivencia a todos aquellos cuya vida ha quedado marcada por el nuevo coronavirus."Que en unos años puedan decir a sus nietos y a sus hijos 'mira, me acuerdo cuando allá por el 2020 me dio covid, que era una pandemia, una enfermedad supermortal y fui sobreviviente, aquí está mi tatuaje'", explica el tatuador a la AFP.Morales, de 20 años, acudió a hacerse su primer tatuaje después de ver la campaña en redes sociales. Fue asintomático, pero lo corroe la duda de si contagió a su papá, hermana y abuelo, quien incluso tuvo que ser hospitalizado."Trabajo mucho en la calle, puede ser que yo haya contagiado" al abuelo, explica. "Lamentablemente muchos no sobreviven. Yo, gracias a Dios, y toda mi familia estamos bien".El joven reconoce que en un principio desestimó los riesgos. No tomaba precauciones pese a que por su trabajo iba de una a otra fábrica en Monterrey, sede de distintas industrias y la tercera urbe más poblada de México, con unos 4,6 millones de habitantes."No me cuidaba (...) Ya después de que salí positivo, ahora sí ya es cuidado total, cubrebocas todo el tiempo, desinfectándome las manos", añade Morales, quien nunca se quita el barbijo blanco que le cubre nariz y boca.Debua, que usa un tapabocas negro, confiesa que hacer estos tatuajes le resulta muy emocionante por tratarse de personas que bien pudieron ya no estar junto a él, mostrando su piel, para dibujarles esta leyenda.Esta campaña "me nació para regalarle a las personas que han perdido algo. Hay muchos que perdieron familiares, amigos y que (...) les dio también (covid-19) y que están en una segunda oportunidad de vida", añade.México registra 64.158 fallecidos y 595.841 contagios de covid-19, según las más recientes cifras oficiales divulgadas el domingo.str-sem/jla/lda