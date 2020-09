Trump dice que China ha perdido ‘decenas de miles’ por covid-19

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump afirmó este martes que en China han muerto miles de personas más por coronavirus de lo que ha reconocido el Gobierno de Pekín, sin citar ninguna prueba.

“Perdieron a decenas de miles de personas”, dijo Trump en una entrevista con Laura Ingraham, de Fox News, que se retransmitió el martes. “Perdieron más que cualquier otro país, simplemente no lo dicen”.

China ha informado 4.724 muertes, según la Universidad Johns Hopkins, una cifra muy inferior a los 184.644 fallecimientos de EE.UU., que tiene el número más alto del mundo.

Trump ha estado intensificando sus ataques contra China ante unos resultados peores que los del demócrata Joe Biden en las encuestas para las elecciones de noviembre. Los sondeos muestran que los estadounidenses desaprueban la gestión de la crisis por parte del presidente.

Cuando Ingraham le preguntó a Trump cómo sabe el número de muertes por virus en China, el presidente cambió de tema.

“Y por cierto, vi una estadística que salió el otro día que decía que solo el 6 por ciento de las personas morían de covid-19 (en Estados Unidos) lo cual es muy interesante”, dijo sin proporcionar ninguna prueba o detalle.

Es posible que Trump se refiriese a los datos publicados en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que dicen que “para el 6 por ciento de las muertes, el covid-19 fue la única causa mencionada”. Pero eso no significa que las otras muertes no fueron causadas por el coronavirus. Muchos de los otros fallecimientos enumeraron factores, como la insuficiencia respiratoria, que son provocados por el virus. Otras personas tenían afecciones como obesidad y diabetes, que pueden empeorar los efectos del virus.

El fin de semana pasado, el presidente retuiteó a un partidario de la teoría de la conspiración infundada de QAnon que citaba la cifra del 6 por ciento para argumentar que el recuento de muertes en Estados Unidos estaba inflado, pero el tuit fue eliminado posteriormente.

“Hay más de 180.000 muertes, son muertes reales por covid-19. Que no haya confusión sobre eso”, dijo Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, en el programa “Good Morning America” de ABC el martes cuando se le preguntó sobre el retuit de Trump.

Ingraham señaló en la entrevista de Fox que las cifras muestran que la presencia de comorbilidades significa que el covid-19 podría haber sido el factor “clave” en la muerte de un paciente.

“Podría ser. Pero es una estadística interesante”, respondió el presidente.

Nota Original:Trump Claims China Had Thousands More Virus Deaths Than Reported

©2020 Bloomberg L.P.