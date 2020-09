Tribunal español ordena a la familia Franco devolver residencia de verano al Estado

MADRID, 2 sep (Reuters) - Un tribunal gallego ordenó el miércoles a los herederos de Francisco Franco la devolución al Estado español del Pazo de Meirás, la que fuera residencia de verano del dictador en Galicia, al considerar que no fue un regalo a título personal sino al jefe del Estado.

"El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña (...) condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad", dijo el tribunal en un comunicado explicando la sentencia.

El legado de Franco, que desató una guerra civil que causó la muerte de unas 500.000 personas entre 1936 y 1939 y gobernó España hasta su muerte en 1975, continúa siendo un asunto polarizador en el país.

El año pasado el Gobierno retiró los restos del exdictador del imponente mausoleo estatal del Valle de los Caídos y los trasladó a un pequeño cementerio privado, afirmando que acababa con un anacronismo único en Europa, pero una parte de la sociedad reprochó al Ejecutivo que estaba reabriendo heridas.

El pazo, construido entre 1893 y 1907, fue propiedad de la familia de la escritora Emilia Pardo Bazán, cuyos herederos lo vendieron en 1938 a la Junta pro-Pazo, una entidad profranquista, quien se la donó a Franco tras sufragar la compra con una colecta pública, que en algunos casos fue obligatoria.

En 1941, se firmó un contrato de compraventa entre Franco y la viuda del hijo de Pardo Bazán que permitió al dictador inscribir el pazo a su nombre en el registro de la propiedad, pero la jueza determinó que este documento fue una "simulación".

"Franco nada paga (...) Franco nada compra", dice la sentencia.

Además, la magistrada recuerda que la residencia oficial de verano de Franco fue administrada durante décadas con fondos públicos, incluso después de la muerte del dictador.

La sentencia no es firme y se puede recurrir. Uno de los nietos del dictador no respondió a la petición de comentarios de Reuters y no fue posible contactar con el abogado de la familia. (Información de Emma Pinedo; información adicional de Inti Landauro; editado por Tomás Cobos)