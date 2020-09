Tenis.-AMP.- Tenis/US Open.- (Crónica) Carreño y Davidovich avanzan junto con la racha de Djokovic

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic remontó este miércoles al británico Kyle Edmund para acceder a tercera ronda en el US Open, 'grande' estadounidense donde mantiene su invicto (25-0) de la temporada el número uno del mundo, mientras que avanzaron también los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich.



'Nole' tuvo que remontar en la Arthur Ashe para seguir su marcha triunfal en 2020, con un resultado de 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-2 que le cita ahora con el alemán Jan-Lennard Struff, a quien ya ganó la pasada semana en su camino hacia el título de Cincinnati. El de Belgrado busca su 18º título de 'Grand Slam' para acercarse a los ausentes en Nueva York Rafa Nadal (19) y Roger Federer (20).



Edmund no se dejó inquietar de inicio por su entonado rival y ambos llevaron un intercambio sin 'breaks' hasta la muerte súbita. Ahí sorprendió el británico para tomar el mando del partido. Fue un desliz de los que deja ver 'Nole' pese a su racha. En el segundo set no dio ni una opción de 'break' y aprovechó la única que tuvo, en el cuarto juego, para ir por delante y empatar el partido.



Después de un debut sin oposición ante Dzumhur, de nuevo se vio a un Djokovic irregular, empeñado en dar emoción a sus partidos para terminar saliéndose con la suya. Y es que el tercer set pudo caer de cualquier lado, en un intercambio de roturas que terminó sonriendo al número uno. Hasta ahí duró la incertidumbre con el tres veces campeón del Abierto yanqui, que cerró con su mejor parcial (6-2).



CARREÑO Y DAVIDOVICH, A TERCERA RONDA



Además, la sesión matinal y de tarde en Flushing Meadows dejó doble triunfo español. Primero el 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 de Davidovich ante el polaco Hubert Hurkacz. El malagueño, de 21 años, logró superar por primera vez en su carrera la segunda ronda de un 'Grand Slam', mientras disfruta de su primera vez en el cuadro del US Open.



Davidovich, que ahora se medirá al británico Cameron Norrie en una buena opción de escalar otro peldaño, eliminó al favorito número 24 con un juego valiente e indescifrable. El tenista español sacó un repertorio prometedor para ponerse por delante sin fallo. Después, la lógica reacción del polaco empatando no intimidó al andaluz, que firmó un doble 6-2 de nuevo intratable al servicio.



Por su parte, Carreño brilló en su segundo partido, ganando por la vía rápida (6-1, 6-2, 6-2) al estadounidense Mitchell Krueger. Después de un eterno debut, el jugador asturiano estuvo a gran nivel, como reciente campeón de Cincy en dobles. Krueger no tuvo una bola de 'break' a favor en los tres sets y en una hora y media Carreño, semifinalista en 2017, estaba en una tercera ronda contra el lituano Ricardas Berankis o el americano Steve Johnson.