Serena Williams pasa un trámite y Murray un suplicio en sus estrenos en el Abierto

La estadounidense Serena Williams comenzó este martes su carrera por su 24º título de Grand Slam con un cómodo triunfo en el Abierto de Estados Unidos, mientras el escocés Andy Murray pasó por un suplicio de más de cuatro horas para avanzar a la segunda ronda.

En su búsqueda de igualar el récord de torneos de Grand Slams de Margaret Court, Williams superó a su compatriota Kriste Ahn por 7-5 y 6-3 en una hora y 21 minutos de juego en el complejo de Flushing Meadows, Nueva York.

Ahn, número 96 del ranking de la WTA, le peleó hasta el final el primer set a Williams, que lo terminó amarrando por 7-5 rompiéndole el servicio en el último juego.

Serena sentenció el juego con un 6-3 en la segunda manga sin necesitar por ahora de la energía que le proporciona la afición neoyorquina, que este año no pudo apoyar a su estrella desde las gradas de la cancha Arthur Ashe por culpa del coronavirus.

El ambiente "es tranquilo, pero es un estadio tan grande y la atmósfera es de un Grand Slam. Asi que es intenso", dijo Serena Williams, triunfadora en seis ocasiones en Flushing Meadows.

Su próxima rival será la rusa Margarita Gasparyan (117 de la WTA), quien venció por 6-3, 6-7 (7-0) y 6-0 a la puertorriqueña Mónica Puig (91), la única jugadora latinoamericana en el torneo.

Después de perder sus últimas cuatro finales de Grand Slam desde 2017, Willims tratará de aprovechar las notables ausencias de este año en Nueva York, especialmente de las dos primeras del ranking, Ashleigh Barty y Simona Halep, además de la vigente campeona del Abierto, Bianca Andreescu.

Su hermana Venus, en cambio, perdió en primera ronda por primera vez en sus 22 participaciones en el US Open. La estadounidense, de 40 años y ganadora de dos títulos en Flushing Meadows, cayó por 6-4 y 7-5 ante la checa Karolina Muchova (67).

Una de las jóvenes candidatas, la estadounidense Sofia Kenin, venció a la belga Yanina Wickmayer por 6-2 y 6-2, y jugará la segunda ronda ante la canadiense Leylah Fernandez.

Kenin es la ganadora del último Abierto de Australia, único Grand Slam disputado en 2020, en el que se impuso en la final a Garbiñe Muguruza, quien este martes se estrenó con triunfo ante la belga Yanina Wickmayer por 6-2 y 6-2.

- Thiem avanza sin desgaste -

El ex número uno mundial Andy Murray tuvo que remontar dos sets y pelear cuatro horas y media para superar a Yoshihito Nishioka por 4-6, 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) y 6-4.

Murray, que a sus 33 años trata de regresar al más alto nivel después de su calvario de lesiones, terminó el juego tan adolorido que pidió públicamente que le permitan usar el baño de hielo de Flushing Meadows.

"Tienen uno en el vestuario y dijeron que es para emergencias. Para mí esto ahora mismo es una emergencia", afirmó Murray, que llevaba 18 meses sin disputar un juego de Grand Slam.

Su próximo rival será el canadiense Felix Auger-Aliassime, que necesitó de tres horas y 51 minutos para derrotar al brasileño Thiago Monteiro por 6-3, 6-7 (9/7), 7-6 (8/6) y 7-6 (8/6).

El austriaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, avanzó también por el abandono del español Jaume Munar al final del segundo set.

Thiem, número 3 del mundo, tenía encarrilado el triunfo al imponerse 7-6 (8/6) y 6-3 en las dos primeras mangas.

A la búsqueda de su primer título de Grand Slam a los 26 años, Thiem restó trascendencia a las ausencias de Rafa Nadal y Roger Federer en Nueva York, donde Novak Djokovic ya está instalado en la segunda ronda.

"No es el primer Grand Slam en el que no compiten y en unos años no estarán en ninguno (...) Hay muchos super jugadores aquí", recalcó.

De su lado, el español Roberto Bautista, 11 del escalafón, venció al estadounidense Tennys Sandgren por 6-4, 6-4 y 7-5 (7/3).

El veterano Feliciano López, en cambio, cayó ante el también español Roberto Carballes por 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 y 6-3.

- Pella clama contra "injusticia" -

En su turno, el argentino Guido Pella (36) tuvo un desafortunado estreno al caer ante el estadounidense J.J. Wolf por 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3.

En la rueda de prensa posterior, Pella explotó contra el "injusto" confinamiento que se le impuso antes de este torneo y denunció una "distinta vara" de medir respecto a otros tenistas que no fueron puestos en cuarentena pese a estar en contacto con el francés Benoit Paire, quien dio positivo por coronavirus.

Pella (36) y el boliviano Hugo Dellien fueron confinados durante dos semanas en una habitación de hotel y retirados del Masters 1000 de Cincinnati -disputado en Nueva York- por precaución ante el positivo por coronavirus de su preparador físico, Juan Manuel Galván.

"Es una injusticia total porque nos encerraron sin ningún fundamento y después se dio una situación similar, extremadamente similar, con los franceseses y lo tomaron totalmente diferente", reclamó Pella, muy molesto.

Dellien (97) también cayó este martes en la primera ronda ante el húngaro Marton Fucsovics (66) por 6-3, 6-3 y 6-1.

