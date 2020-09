Río de Janeiro tiene una de las mayores tasas de muerte por COVID-19 del mundo

Un hombre toma imágenes en rayos x a un paciente con coronavirus en el hospital de Campaña de Riocentro, el 21 de agosto de 2020 en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 2 sep (EFE).- Una de cada nueve personas infectadas por COVID-19 muere en Río de Janeiro, ciudad que tiene los mayores índices de letalidad en Brasil y una de las tasas más altas del mundo, junto con las de Francia, Italia y Reino Unido, informó este miércoles la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).

La tasa de letalidad por el nuevo coronavirus en la "cidade maravilhosa" es de 10,7 %, mientras que la de Brasil es de 3,7 % muy similar a la media mundial de 3,3 %, lo que supone para Río un índice de infectados muertos tres veces mayor a los promedios de Brasil y del planeta.

La tasa de letalidad representa la proporción de personas infectadas que mueren por una enfermedad y es un indicador de suma importancia para señalar la gravedad de una enfermedad, en este caso de la COVID-19 en Río.

"En el caso de Río de Janeiro esa tasa (letalidad) está en torno del 10 %, lo que significa que hay una falla en el sistema de pruebas de diagnóstico", señaló a la prensa Christovam Barcellos, subdirector de Fiocruz, el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica.

De acuerdo con el directivo, en Río no se están identificando oportunamente los casos de infección de la COVID-19 y por eso "algunos casos pueden estar llegando bastante graves a los hospitales o no están llegando".

El alto índice de letalidad también es atribuido por Barcellos a fallas en el sistema de vigilancia de la tasa, pues mientras que en todo el mundo el índice ha disminuido, gracias a la aplicación de test que detectan casos asintomáticos, en Río no, "lo que demuestra un colapso del sistema, desde la misma atención primaria hasta la de los hospitales".

Según datos de la Alcaldía de Río, la "cidade maravilhosa" es la capital brasileña con mayor tasa de letalidad de coronavirus.

Al comparar las cifras en el país tras 150 días de pandemia en todas las capitales brasileñas, Río obtuvo una tasa de letalidad de 11,6 %, un indicador muy por encima del promedio en otras ciudades capitales, donde el índice se ubicó en alrededor del 4 %.

En relación con países del mundo, solo tres superaron la letalidad de la ciudad de Río de Janeiro a los 150 días de pandemia: Francia (15,4 %), Italia (14,5 %) y el Reino Unido (14,2 %).

De acuerdo con la Fiocruz, la tasa de la capital de Río de Janeiro es ligeramente superior a la de España (11,4 %), que todavía se encuentra bajo una fuerte presión por la epidemia, y más del doble registrado en países como Estados Unidos (5,4 %), Irán (5,1 %), Alemania (4,6 %) e India (3,0 %).

En todo el mundo, la tasa de letalidad tuvo una tendencia a la baja durante el curso de la pandemia, tanto por el aumento de la capacidad de efectuar pruebas como por la mejora de los métodos de tratamiento de pacientes críticamente enfermos.

La tasa de letalidad en el municipio de Río de Janeiro alcanzó su punto máximo el 19 de mayo, tras dos meses y medio de epidemia, cuando alcanzó el 14,7 % y solo hasta el 16 de junio estuvo por debajo del 12,0 %.

Desde entonces, se mantuvo en el rango entre el 11 % y el 12 % y a partir del 15 de agosto registró una leve caída, comenzando a oscilar justo por debajo del 11 %.

Brasil alcanzó los 122.596 muertos, mientras que el número de infectados asciende ya a 3.950.931.