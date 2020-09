Rakitic dice haber vivido con el Barça sus "mejores momentos"

El centrocampista croata del FC Barcelona Ivan Rakitic llega para someterse a pruebas PCR del club. EFE/FC BARCELONA /Miguel Ruiz

Zagreb, 2 sep (EFE).- El exjugador azulgrana Ivan Rakitic, contento de regresar al Sevilla, ha asegurado que con el Barcelona ha vivido los "mejores momentos de su carrera" y espera ahora celebrar su despedida.

"Fue muy lindo con el Barcelona, donde viví los mejores momentos de mi carrera de club, pero toda historia tiene su comienzo y su fin", escribió Rakitik al explicar su actual situación a sus conciudadanos croatas, según informó este miércoles la Federación croata del fútbol en su página internet.

"Mi futuro está en el Sevilla, con el que me unen también preciosos recuerdos. Me esperan nuevos retos", comentó el centrocampista.

Informó de que el Barça le prepara una despedida, ocasión en que "se fotografiará con los trofeos que ganó con el club en los últimos seis años".

Aunque debido al traspaso no participará en los próximos partidos de la selección croata contra Portugal y Francia en la Liga de las Naciones, el 5 y 8 de septiembre, respectivamente, Rakitic asegura que seguirá siendo el mismo cuando "pronto" vuelva a la selección nacional.

Este croata nacionalizado sevillano y nacido en Suiza en 1988 fichó en 2011 por primera vez para el Sevilla, donde llegó a ser capitán del club y conquistó la Europa League 2014.

En el Barcelona ha ganado entre 2014 y 2020 16 títulos: una Copa de Europa, dos Supercopas de Europa, cuatro ligas, cuatro Copas del Rey, tres Supercopas de España y dos mundiales de clubes.